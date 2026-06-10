¡En plena madrugada! Captan a sujeto robando autopartes en calles de Los Pastores, Naucalpan; así operan

Un video captó el momento exacto en el que un sujeto, que viajaba a bordo de un auto blanco, robó los espejos laterales de otro vehículo que estaba estacionado en las calles del fraccionamiento Los Pastores, en Naucalpan, Estado de México (Edomex).

El robo de autopartes ocurrió durante la madrugada del pasado domingo 7 de junio; sin embargo, el video fue revelado varios días después.

VIDEO: Así fue el robo de autopartes en Naucalpan

En el video se puede ver como un sujeto, que vestía con gorra roja, sudadera negra y un pantalón de mezclilla, prácticamente arrancó los dos espejos laterales de un automóvil que se encontraba estacionado en el fraccionamiento, utilizando sus hombros y una herramienta.

Mientras el sujeto robaba los espejos, su cómplice lo esperaba dentro de otro auto de color blanco, incluso, en el video se puede ver cómo el delincuente se baja del automóvil para cometer el crimen.

Tras varios minutos de forcejeo, logró arrancar los espejos laterales, y una vez con ellos en sus manos, los delincuentes huyeron del lugar de los hechos sin dejar rastro.

El video fue captado por una cámara de seguridad; sin embargo, se desconoce si esta pertenece a los propietarios del vehículo.

Cámaras captaron el robo de espejos laterales a un vehículo en el fraccionamiento Los Pastores, en Naucalpan.



Los responsables actuaron durante la madrugada y huyeron en un automóvil. Vecinos denuncian que el robo de autopartes es frecuente en la zona y exigen mayor vigilancia.… pic.twitter.com/6rzz5bvuUn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2026

¡No es la primera vez! Vecinos exigen a las autoridades tomar medidas por robo de autopartes

Vecinos de la zona, aseguran que este tipo de robo de autopartes son frecuentes en Naucalpan, Estado de México; sin embargo, las autoridades no hacen nada para identificar y detener a los sujetos.

Hasta el momento se desconoce la postura de las autoridades del municipio, pues no han dado más detalles sobre esta situación o sobre el robo de autopartes en el Estado de México (Edomex).

¿Qué hacer en caso de robo de autopartes en Edomex?

En caso de ser víctima de robo de autopartes, lo primero que hay que hacer es mantener la calma, tomar fotografías de los daños, posteriormente llamar al número de emergencia, 9-1-1, y llamar a la aseguradora para validar la póliza y realiza la denuncia correspondiente.