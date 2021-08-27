Incendio en tres colmenas deja más de un millón de abejas muertas

Más de un millón de abejas murieron en la granja de un apicultor de Inglaterra, después de que un grupo de desconocidos presuntamente provocó un incendio en varias colmenas.

El apicultor Mariusz Chudy fue alertado sobre un incendio en su granja, localizada en el condado de Nottingham, y al llegar encontró tres colmenas convertidas en cenizas y otras tres quedaron parcialmente quemadas.

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Según medios internacionales, en el lugar habían rociado gasolina, lo que hizo sospechar a las autoridades sobre un ataque que pretendía terminar con todas las abejas de la granja.

Chudy, quien tiene más de 30 años dedicado a la apicultura, estimó que el fuego dejó grandes pérdidas económicas, ya que cada colmena está valorada en dos mil dólares, aproximadamente.

El apicultor obtiene ingresos con la venta de miel, cera y pan de abeja; sin embargo, el fuego consumió parte de sus colmenas y afectó su trabajo diario, por lo que dijo sentirse devastado.

Detalló que había construido las colmenas con materiales reciclados y que luego de verlas quemadas “hasta quedar fritas”, entró en shock porque considera a las abejas “como una familia”.

Son muy importantes, dan polinización a las granjas. No entiendo a esta gente, estoy totalmente devastado, han matado seis colonias y todo el equipo, y no sé por qué.

En declaraciones con medios internacionales, Chudy adelantó que va a reconstruir sus colonias de abejas, pero lo hará en una ubicación más segura, para evitar otra emergencia.

Policía consideró que el incendio fue causado por un acto de vandalismo

Sobre estos hechos, la policía de Nottingham abrió una investigación para encontrar a los responsables y solicitó la colaboración de los vecinos para esclarecer este acto de “vandalismo desenfrenado y cruel”.

El inspector Rob Lawton señaló que el incendio fue producto de un “acto cruel deliberado” que dejó devastado al apicultor, por la gran cantidad de abejas que murieron y que eran su sustento.

“Esto fue un vandalismo desenfrenado, un ataque malicioso que resultó en la muerte de todas estas abejas. Trabajaremos incansablemente para encontrar a quien ha hecho esto”, agregó Lawton.

Luego de estos hechos, Steven Mayfielf, cliente del apicultor, abrió una página web para recaudar fondos, los cuales se destinarán a la reconstrucción de las colmenas. “Todos necesitamos abejas para polinizar nuestras plantas, por qué alguien querría matarlas, nunca lo sabré”, sentenció.

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