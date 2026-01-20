No eres tú: Especialista explica por qué la ola de frío causa un invierno extremo en todo el mundo

Nevadas intensas, viento congelante y registros históricos bajo cero. Así es como la actual ola de frío no sólo se ha comportado en ciertas regiones de México , sino también en el mundo entero, lo que ha llevado a retrasos en vuelos y carreteras e incluso a muertes, pero, ¿por qué ha vuelto este invierno tan extremo en 2026?

La respuesta corta es debido al calentamiento global. Pero espera, un experto detalla cómo este fenómeno afecta al invierno en este mes de enero de 2026 .

Ola de frío global en 2026: ¿Por qué el invierno es más extremo este año?

Jos Lelieveld, experto en física atmosférica, detalló a la agencia de noticias Reuters que la ola de frío actual está relacionada con una corriente en chorro ondulada e inestable, la cual hace que el aire del Ártico viaje mucho más al sur del planeta de lo que hace normalmente.

Esto hace que el frío sea más intenso en regiones de Asia, Siberia Oriental y Europa .

“Que nieve en invierno no es inusual. Pero que nieve tan al sur sí lo es, y que nieve con tanta frecuencia es inusual. Debido al cambio climático, el Ártico se está calentando mucho más rápido. Por eso, esta corriente en chorro se está volviendo inestable”, añadió Lelieveld, refiriéndose a las corrientes de aire en la atmósfera superior, que definen los patrones climáticos.

¿Qué es la corriente en chorro y por qué se ha vuelto inestable?

El especialista señaló que esta corriente en chorro es una banda de aire que se mueve rápidamente alrededor del planeta y canaliza los sistemas meteorológicos. Al ser tan inestable, normalmente no llega tan al sur y parte de esas ondas se encuentran ahora sobre Norteamérica y Europa.

La ola de frío causó nevadas que derivaron en el cierre de carreteras en China, dejando varados a viajeros aéreos en Japón e incluso causó la parálisis total en partes del Lejano Oriente de Rusia, donde debido a la gran cantidad de nieve, dos adultos mayores perdieron la vida.

