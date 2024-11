El aborto en México: Conoce las implicaciones médicas y psicológicas

¿Estás considerando un aborto en México? Conoce los aspectos médicos y psicológicos a tener en cuenta antes de tomar una decisión.

El aborto tiene implicaciones significativas tanto médicas como psicológicas; la jora del acceso a servicios seguros y el apoyo emocional adecuado son esenciales para mitigar los riesgos asociados con el aborto y promover la salud integral de las mujeres.

Aborto en México: Consecuencias médicas y psicológicas a considerar

“Hace años interrumpí mi embarazo porque no era el momento”, revela una mujer en condición de anonimato. Una decisión que es personal.

Los expertos recomiendan que una vez que se ha tomado, el proceso se realice cuanto antes y de manera segura: “Independientemente de cuál de todas las causas... Para dar el tratamiento, va a ser mucho mejor el resultado”, señala Norberto Reyes, ginecólogo y obstetra.

De hecho, en 17 de 32 estados del país ya es legal la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación como límite.

La finalidad es garantizar el bienestar físico y emocional de la mujer: “Si se pasa por un proceso de duelo... La persona se enfrenta una pérdida y se resuelve de manera adecuada en un periodo aproximado de seis meses”, señala el psiquiatra Denis Rivera, a cámaras y micrófonos de TV Azteca.

El aborto es la quinta causa de muerte materna: OMS

Sin embargo, realizar un aborto, después de las 12 semanas, es ilegal en todo el país. Según los expertos, también se pone en riesgo la vida de las mujeres: “Por la realización de abortos no seguros... Que no sean personal capacitado, que no sea los medicamentos adecuados, que no se maneja el dolor de manera adecuada”, agrega el ginecólogo Norberto Reyes.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo califica como la quinta causa de muerte materna. De ahí, la importancia de tomar esa decisión de manera informada.

Norberto Reyes, ginecólogo y obstetra, recomienda: “En las páginas oficiales en México hay suficiente información en donde puedo localizar... Los sitios en donde finalmente pueden acudir. Y recuerde verificar que esos establecimientos cuenten con licencias sanitarias y todos los documentos oficiales.