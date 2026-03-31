La historia de Abraham Aguilera, el minero atrapado en Sinaloa, originario de Guanajuato

Abraham Aguilera tiene 32 años y es un minero originario de Guanajuato capital. Hoy, su nombre es sinónimo de angustia y esperanza a nivel nacional, pues es uno de los mineros atrapados por el derrumbe del pasado miércoles en una excavación en El Rosario, Sinaloa.

La tragedia golpeó a su familia con crueldad y con un retraso institucional inexcusable. La suegra de Abraham relata la lentitud de los responsables para emitir los avisos de emergencia.

"El accidente fue el miércoles como a las dos de la tarde y a mi hija le avisaron hasta el jueves a las siete y media de la mañana. Ella se fue el jueves en la madrugada para amanecer el viernes con su suegra", denuncia la familiar.

¿Quién es Abraham Aguilera? Un padre de familia lejos de casa

Abraham laboraba en Sinaloa desde hace aproximadamente un año. Su rutina exigía sacrificios enormes para mantener a los suyos. Cada 20 días viajaba a su tierra natal para visitar a su esposa y a sus cuatro hijos menores de edad.

Azteca Noticias ha podido confirmar que su última visita a la colonia Batea ocurrió hace menos de tres semanas. Convivió con su familia en sus días de descanso y luego tuvo que regresar al norte del país para buscar el sustento diario.

Abraham Aguilera, minero de 32 años originario de #Guanajuato, está entre los trabajadores atrapados tras el derrumbe en una mina en #Sinaloa. ⛏️



Padre de cuatro hijos, viajaba cada 20 días para verlos. Hoy, su familia no pierde la fe: pide que no se detengan las labores de… pic.twitter.com/q4DNalDsh7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 31, 2026

¿Qué ha pasado con los mineros de Sinaloa?

A cinco días del colapso de la mina, la esperanza se mantiene intacta. Sus seres queridos piden un milagro para que los cuerpos de emergencia lo rescaten con vida. La fe de todos en casa creció en las últimas horas tras la extracción exitosa de otro trabajador de la misma zona de desastre.

"Ahorita en la mañana me avisó que todavía tiene fe en Dios de que lo saquen con vida porque recién sacaron a un compañero a salvo. Tenemos la esperanza de que lo saquen con bien", expresa su suegra con voz entrecortada.

Toda la familia de este padre guanajuatense exige a las autoridades que no pausen las labores de búsqueda ni un solo minuto. El tiempo apremia y el terror crece ante los pronósticos de lluvia en El Rosario, un factor climático que puede complicar o detener por completo las maniobras de rescate.

