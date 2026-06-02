Lluvias mortales; fallecen dos personas arrastradas por la inundación en Veracruz

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada y la mañana en el puerto de Veracruz dejaron consecuencias fatales. Dos personas murieron presuntamente al ser arrastradas por la corriente en la zona de Tejería, además varias colonias resultaron afectadas por inundaciones derivadas del desbordamiento de la laguna Lagartos y el colapso del drenaje.

Las autoridades y cuerpos de emergencia realizaron labores de búsqueda y atención en distintos puntos de la ciudad ante el aumento del nivel del agua.

¿Qué ocurrió con las personas desaparecidas en Tejería?

La tragedia se registró sobre la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura de Tejería, donde el agua cubría completamente parte del asfalto debido a las intensas lluvias.

De acuerdo con testigos, un hombre de 36 años identificado como Antonio y un adolescente de 17 años intentaron cruzar una zona inundada cuando fueron arrastrados por la corriente.

Las lluvias de esta madrugada en la zona conurbada provocaron que dos jóvenes fueran arrastrados por la corriente en el puerto de Veracruz 🌧️⚠️



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Vecinos relataron que el nivel del agua era considerable y que, tras ingresar al área anegada, ambas personas desaparecieron de la vista de quienes se encontraban cerca.

Horas después, con las primeras horas de luz, fue localizado sin vida el cuerpo del menor cerca de las vías del tren en la colonia Hipólito Saldaña.

¿Dónde encontraron a la segunda víctima arrastrada por la corriente en Veracruz?

La búsqueda continuó durante varias horas en coordinación con cuerpos de emergencia y personal de rescate. Según versiones de testigos, las víctimas habrían caído a un colector pluvial que quedó oculto por el agua acumulada durante la tormenta.

Más tarde, las autoridades localizaron el cuerpo de Antonio en el interior de dicho tragatormentas, confirmando así la segunda muerte relacionada con las lluvias en la zona.

¿Por qué se desbordó la laguna Lagartos en Veracruz?

Además de la tragedia humana, las precipitaciones provocaron el desbordamiento de la laguna Lagartos, ubicada en la ciudad de Veracruz.

El aumento del nivel del agua provocó anegamientos en calles y avenidas cercanas, afectando principalmente a vecinos de la colonia Las Brisas.

La situación obligó al cierre temporal de la avenida Veracruz mientras se espera que disminuya el nivel del agua acumulada. Habitantes denunciaron que el problema se agravó por el colapso del sistema de drenaje, lo que impidió el flujo adecuado del agua de lluvia.

Residentes de la zona aseguraron que las inundaciones comenzaron apenas con las primeras lluvias importantes del año, lo que incrementa la preocupación sobre lo que podría ocurrir durante los próximos meses.

Algunos vecinos consideran que la laguna requiere trabajos de dragado para mejorar su capacidad y evitar que el agua permanezca estancada o regrese hacia las calles y viviendas.

También señalaron que los malos olores generados por la mezcla de aguas pluviales y drenaje se han convertido en un problema recurrente para quienes viven cerca del cuerpo de agua.

Protección Civil de Veracruz informó que se prevén lluvias y tormentas con vientos fuertes, descargas eléctricas, granizadas y hasta torbellinos en regiones de montaña y zona sur del estado. Por lo que recomiendan mantenerse alerta y atentos a los canales oficiales.