Mueren calcinados tres maestros del Cobach tras volcar en Chiapas

Tres maestros del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) murieron calcinados en un trágico accidente automovilístico ocurrido en el municipio de Cintalapa. Los docentes estaban adscritos al EMSaD 166 de Adolfo López Mateos.

¿Quiénes son los docentes que murieron en el accidente de Cintalapa?

Las víctimas fueron identificadas como Cecilia López Morales, Ena Ríos Ovando y Aurelio Márquez Martínez, quienes formaban parte del personal académico del plantel.

A través de un comunicado oficial, el Cobach expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo de los tres profesores fallecidos.

La institución educativa manifestó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que brinda acompañamiento durante este difícil momento.

La noticia causó impacto entre estudiantes, docentes y habitantes de la región, donde los maestros eran ampliamente conocidos por su labor educativa.

¿Qué se sabe del accidente ocurrido en el crucero La Nigua?

De acuerdo con información de Protección Civil de Cintalapa, el accidente fue reportado a través del sistema de emergencias C5 y ocurrió en el crucero La Nigua, entre las comunidades Francisco y Triunfo de Madero.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron una camioneta Nissan X-Trail envuelta en llamas. Tras controlar el incendio, localizaron en el interior tres cuerpos calcinados.

Las autoridades realizaron labores de extracción utilizando herramientas manuales y posteriormente los restos quedaron bajo resguardo de personal pericial para las investigaciones correspondientes.

En las maniobras participaron elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos, Guardia Estatal Vial Preventiva y Guardia Estatal Preventiva.

¿Cuál es el estado de salud de los docentes sobrevivientes?

El Cobach también informó que José Juan Mendoza Reyes, responsable del centro educativo, fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez para recibir atención médica especializada tras el fuerte accidente.

Por otra parte, el docente Rafael Silias Ramos fue atendido en una unidad médica de la región y no requirió traslado a otro hospital.

La institución señaló que mantiene seguimiento permanente a la evolución de ambos profesores y comunicación constante con sus familiares.

La muerte de los tres docentes ha generado muestras de apoyo y solidaridad entre integrantes de la comunidad educativa de Chiapas.