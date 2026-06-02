Jesús Corona Damián se queda en prisión: el alcalde de Cuautla acusado de proteger al Cártel de Sinaloa

Se dictó prisión preventiva contra Jesús Corona Damián, quien hace menos de un mes fungía como alcalde de Cuautla, Morelos, hasta que fue señalado por presuntos nexos con el crimen organizado.

El exedil permaneció prófugo de la justicia desde el pasado 20 de mayo, cuando se activó el Operativo Enjambre para detener a varios funcionarios de Morelos presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa.

Pero a díez días del operativo, finalmente, fue detenido el viernes 30 de mayo en la colonia Costa Azul, ubicada en el municipio de Acapulco, Guerrero.

@aztecanoticias Fue detenido Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, tras permanecer varios días prófugo. Es investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Con este caso, ya suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos. La información en #HechosDomingo #Cuautla #Morelos #CártelDeSinaloa Jesús Corona Damián, Cuautla, Morelos, Alcalde de Cuautla, Detención, Prófugo, Cártel de Sinaloa, Crimen organizado, Seguridad, Justicia, Fiscalía, Funcionarios detenidos, Exfuncionarios, Presidentes municipales, Corrupción, Política mexicana ♬ sonido original - Azteca Noticias

¿De qué acusan al exalcalde Jesús Corona Damián?

Jesús “N” es investigado por presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado, luego de que en 2024 se difundiera un video en el que presuntamente sostiene una reunión con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Morelos.

Además de las acusaciones de delincuencia organizada y posibles delitos contra la salud, también enfrenta señalamientos por presuntas extorsiones.

De acuerdo con las investigaciones, habría utilizado supuestos vínculos con grupos criminales para exigir cobro de piso a diversas familias y comerciantes.

Por ahora, el exfuncionario permanece detenido en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, por el delito de delincuencia organizada y será hasta el próximo viernes donde se determine si es o no vinculado a proceso.

Así operaba el Cártel de Sinaloa en Morelos

Durante el Operativo Enjambre, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que mediante el financiamiento de campañas, el Cártel de Sinaloa logró infiltrarse a la cúpula de poder en al menos 8 municipios de Morelos.

Con ayuda de este grupo criminal lograban intimidar a actores políticos contrarios a cambio de operar en la región con total impunidad. Entre los municipios señalados se encuentran:



Yecapixtla.

Cuautla.

Atlatlahucan.

Con la detención de Jesús Corona Damián, suman ya ocho los funcionarios capturados. Entre ellos se encuentran Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla; y Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, excandidata a la presidencia municipal de Atlatlahucan.

