Situación crítica con mineros atrapados en Sinaloa: Confirman inundación en el fondo

Las operaciones de rescate en la mina Santa Fe, de El Rosario, Sinaloa, han entrado en una fase crítica pero determinante. Tras cumplirse 136 horas de trabajo ininterrumpido, el Puesto de Comando Unificado informó que las células de búsqueda han logrado recorrer 2.2 kilómetros de galerías para alcanzar los puntos de posible contacto con los tres mineros que permanecen bajo tierra desde el pasado 25 de marzo.

A pesar del avance, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el nivel más bajo de la mina presenta una inundación significativa, lo que ha obligado a concentrar los esfuerzos en la extracción de agua.

¿Qué ha pasado con los mineros atrapados en Sinaloa?

En estos momentos, los equipos de emergencia operan una motobomba de 10 HP para drenar el agua acumulada en el fondo del yacimiento, cuya profundidad lineal alcanza los 300 metros.

Pese a la inundación en la mina de El Rosario, los ingenieros y especialistas de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantienen la esperanza de encontrar con vida a los tres mineros atrapados: Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Beltrán.

¿Por qué hay esperanza pese a la inundación en el fondo de la mina?

Las investigaciones técnicas indican que existe una elevación natural (una zona más alta) inmediatamente después del tramo inundado. Los expertos proyectan que los mineros pudieron haberse resguardado en ese sector para evitar el avance del agua y los residuos de la presa de jales que colapsó originalmente.

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De manera paralela, continúan los trabajos para la instalación y operación del sistema de bombeo, consolidando las condiciones necesarias para avanzar en las siguientes fases de las labores de rescate. pic.twitter.com/rffYjtmaEv — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 31, 2026

Rescatan al primer minero atrapado: José Alejandro Cástulo

En medio de la incertidumbre, las autoridades confirmaron una noticia alentadora: José Alejandro Cástulo Colín, el primer minero rescatado tras pasar 100 horas atrapado, ya se encuentra en su domicilio.

Cástulo Colín, de 44 años y originario de Michoacán, fue extraído la madrugada del lunes 30 de marzo y trasladado inicialmente a un hospital en Mazatlán. Hoy, el reporte oficial indica que se encuentra en condiciones óptimas de salud junto a su familia, lo que ha inyectado fuerza moral a las brigadas que continúan en el sitio.

Rescatan a uno de los 4 mineros atrapados en Sinaloa: José Alejandro Cástulo, de 44 años.



Más de 300 rescatistas trabajan a 300 metros de profundidad para salvar a los otros tres.



Continúan perforaciones para enviar agua, herramientas y mantener comunicación.@viridianahelo… pic.twitter.com/tgHMeQkZ88 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 30, 2026

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, permanece en la Sierra de El Rosario para mantener comunicación directa y personal con los familiares de los tres mineros que aún no han sido localizados.

En el operativo participan de manera coordinada:



Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Secretaría de Marina (SEMAR)

Guardia Nacional (GN)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Gobierno del Estado de Sinaloa

Las autoridades reiteraron que los trabajos no se detendrán hasta agotar todas las posibilidades de localización. La vigilancia en la zona de la presa de jales continúa siendo estricta para garantizar la seguridad de los más de 300 rescatistas que operan en un terreno que aún se considera inestable tras el colapso inicial.

