Abrazos y balazos: Yrma Lydya y Jesús | El Punto de VistalVazo

A balazos, así terminó una historia que sin duda empezó con abrazos… y digo sin duda porque fue el inicio de una historia de amor y desamor… 58 años la diferencia entre los esposos, él, 79 años; ella, Yrma Lydya, 21… lo cual, personalmente, me parece una locura.

Un estudio de la universidad de Emory, que aparece entre las 20 universidades más importantes de Estados Unidos, concluye que entre más grande es la diferencia de edad en una pareja, más son las probabilidades de fracaso. Sin darle muchas vueltas al asunto, les digo que ese estudio universitario alerta que cuando la diferencia es de 20 años, el rompimiento de la relación está asegurado en 95 por ciento.

Los investigadores no analizaron una diferencia de seis décadas, pero tampoco hacía falta, todos conocemos el resultado… Sin embargo, no me voy a meter en la discusión de la edad… eso, cada quién. Aunque la diferencia de edad, advierten los psicólogos, es uno de los detonantes de violencia en una pareja dispareja… violencia que es el principal foco rojo en una relación aún siendo de la misma edad, o con 58 años entre uno y otro…

Una historia de amor que inició con abrazos y acabó a balazos

Yrma Lydya , ya había denunciado al abogado Jesús Hernández Alcocer… y no fue hace mucho… fue en diciembre pasado… hace seis meses. Todo empezó el miércoles 19 de diciembre a las 10 y media de la noche… la denuncia fue presentada el jueves 20 de diciembre a las 3 de la mañana con 19 minutos… son las horas que consta en esa carpeta de investigación.

En los detalles, el relato de entonces empieza con una agresión verbal mientras cenaban en el “Charco de las Ranas”, allá en periférico sur, de “prostituta y golfa” no la bajó. Del restaurante a la casa, ahí, en el “nido de amor”, pero también el infierno.

Le escupió, le jaló el cabello, la pateó, intentó ahogarla en el jacuzzi, junto a la taza del baño, empuñó la pistola y se la puso en la cabeza, en la frente, le gritó que la quería matar y le metió un cachazo.

Yrma Lydya salió del baño, otro jalón de cabellos, ahora están junto a la cama, del buró, el abogado agarró una pistola de toques y se la puso en el estómago, la accionó…

Ella se repuso y como pudo, salió de la casa al garaje… se subió a uno de los coches… Un chofer intentó ayudarla a escapar, pero otros dos lo impidieron… se bajó del coche… corrió… él, ya estaba nuevamente atrás de ella, pero en la calle tropezó… solo eso lo detuvo en aquella noche de diciembre, antes de Navidad.

Yrma Lydya y Jesús Hernández Alcocer tenían apenas siete meses de casados… La boda fue el 27 de mayo del 2021, desde entonces, la violencia económica, verbal, física y sexual, era un día sí y otro también.

Pero solo esa vez denunció y ahí siguió… de hecho, al otro día de esa denuncia, le otorgó el perdón, decía que por miedo y por amenazas… vivía bajo la advertencia de: nadie te hará caso, “soy poderoso y con amistades”.

De aquel deseo de matarla, el miércoles 19 de diciembre del 2021, al matarla el jueves 23 de junio del 2022, solo pasaron seis meses. 187 días después, la historia fue muy similar… Yrma Lydya y Jesús Hernández Alcocer, estaban en un restaurante…

Ese jueves 23 de junio, el abogado llegó a las dos de la tarde a un privado del suntory, en la colonia del valle… iba acompañado de dos personas que salieron del restaurante a las seis… a esa hora, llegó Yrma Lydya, los esposos discutieron… entonces, ya no hubo camino de regreso a casa… seis meses antes se lo gritó: “la quería matar”… ahora, la mataba de tres balazos en el tórax, a quemarropa.

58 años de diferencia… o de la misma edad o uno, cinco, 10, 15, 20 años de diferencia, los que sean. Lo importante, es que ninguna mujer, ningún hombre, deben de hacer de la violencia una forma de vida en pareja… y cuando hay denuncia, la justicia debe de estar por sobre todo.

Qué hubiera pasado si en ese diciembre algo se hubiera hecho, qué hubiera pasado si la carpeta de investigación no se hubiera ido al archivo, qué hubiera pasado si se hubiera seguido una investigación de oficio.

Qué pasará ahora, el viejo hoy sí vivirá de acuerdo con su edad y se aprovechará de los 79 años para no pisar la cárcel alegando “motivos de salud”, qué pasará ahora, los “desechos humanos” solicitarán prisión domiciliaria apiadándose de un “pobre” anciano… qué pasará ahora, se hará justicia o será un caso más de influencias, corrupción e impunidad.

Influencias, corrupción e impunidad en la que ha vivido toda su vida el dizque abogado… un hombre que es reflejo de ese méxico negro que empezó a dominar este país en los años setenta cuando cualquiera charoleaba y decir ser quien no era…

Jesús Hernández Alcocer, un estafador, un farsante, que sacó de la nada la cédula de abogado a los 74 años, hace apenas cinco, en el 2017. Pero que desde hace 50 años se paseaba por la vida como el temido y empistolado licenciado que sacaba de problemas a políticos y religiosos tan mañosos como él.

Lo qué pasó no tiene remedio… lo que pasará, es lo que nos podría hacer distintos como sociedad o seguir sumidos en el méxico impune…