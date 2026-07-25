¿Se deben lavar las lechugas que vienen en bolsa?

Ante los casos de la diarrea explosiva y su conexión con las verduras de hoja verde como las lechugas, esto debido a que se cultivan cerca del suelo y las hojas se pueden contaminar, surge la duda de si se deben lavar cuando vienen en bolsa, algo así como cuando las compras en el súper.

Las verduras de hoja verde no contienen de forma natural bacterias que puedan enfermarnos como tal, pero el ojo debemos a las las hojas porque pueden contaminarse ya que se cultivan cerca del suelo.

El consumo de verduras de hoja verde contaminadas puede provocar enfermedades. Se conoce que estas, cuando están contaminadas están relacionadas con casos de ciclosporiasis recientes en Estados Unidos y la diarrea explosiva, Salmonella y E. coli .

¿Cómo se contamina la lechuga?

Las hortalizas de hoja verde pueden contaminarse en el campo por: suelo, agua contaminada, animales, estiércol compostado incorrectamente. También pueden estar contaminados por bacterias durante y después de la cosecha, por manipulación, almacenamiento y transporte.

Otro punto a considerar es la contaminación cruzada en el refrigerador o en las encimeras y tablas de cortar (bacterias dañinas de la carne cruda, las aves o los mariscos). Otra duda que surge es: ¿se tiene que lavar la lechuga envasada o no es necesario? Continua leyendo.

¿Se debe lavar la lechuga que viene en bolsa?

De acuerdo con los CDC, si la etiqueta del paquete de verduras de hoja verde dice "listas para comer", "lavadas tres veces" o "no es necesario lavarlas", no hace falta lavarlas. ¿Cuándo hay que lavar la lechuga? Te respondemos abajo.

¿Qué pasa si como la lechuga sin lavar?

Cualquier verdura o fruta que no se ha lavado o desinfectado puede contener bacterias que pueden provocar infecciones o intoxicaciones. Además, si la temperatura ambiente supera los 37ºC, se favorece el crecimiento de patógenos.

Una forma de prever enfermedades por verduras de hoja verde es separarlas de la carne cruda, las aves y el marisco así como su correcta refrigeración de por lo menos dos horas y una hora si han estado expuestas a temperaturas superiores a 90 °F (en temperatura cálida o si estuvo al aire libre).