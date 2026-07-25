¿Te puede dar salmonela por comer huevo crudo? Estos son los síntomas que no debes ignorar

La salmonela es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos y puede dar por consumir algún huevo o producto de origen animal contaminado. Es importante conocer sus síntomas, saber quiénes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones y conocer las medidas para prevenir el contagio.

¿Qué es la salmonela y cuáles son sus síntomas?

La salmonela es un grupo de bacterias que causa intoxicación. En los casos más fuertes puede que la infección de la salmonela se expanda desde los intestinos a la corriente sanguínea, y después a otras partes del cuerpo y causar la muerte, si no se atiende con antibióticos.

La mayoría de las personas suelen presentar síntomas de 12 a 72 horas luego de la infección, los síntomas pueden durar entre 4 a 7 días, y las personas pueden mejorar sin tratamiento:



Diarrea

Fiebre

Calambres abdominales

Vómitos

Las personas que están más propensas son los adultos mayores, las mujeres embarazadas, niños y las personas con sistema inmune debilitado como pacientes con trasplantes, con cáncer, diabetes o con VHI/SIDA.