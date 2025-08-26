"¡Nos estás discriminando!": El comentario de la regidora de Mérida que desató la furia de los ciudadanos (VIDEO)

La regidora del Partido del Trabajo (PT) en Mérida, Yucatán, Berenice Rivera Silva, se vio envuelta en una controversia luego de ser abucheada en un evento de promoción política en el municipio de Ixil, Yucatán, por un comentario que es señalado como clasista.

¿Qué dijo la regidora de Mérida Berenice Rivera Silva?

El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ocurrió mientras Rivera Silva hablaba sobre la definición de “progreso”. En un intento por ejemplificar su punto, la regidora expresó: “El progreso es avanzar, por ejemplo, antiguamente no teníamos zapatos, andábamos con alparagatas, hoy día usted goza de un par de zapatos… eso es progreso”.

La regidora Berenice Rivera (PT) quiso vender “progreso” en Ixil, Yucatán



¿Su ejemplo? Cambiar alpargatas por zapatos. La comunidad le respondió: 👉 “Gracias, pero no. Vivimos bien con alpargatas”.



La información en #HechosAM con @_otomartinez. pic.twitter.com/pZpoUA0iQQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025

Estas palabras, lejos de ser bien recibidas, causaron indignación entre los asistentes. Varias personas se levantaron de sus asientos para confrontarla, expresando su descontento con gritos y abucheos como: "¡Nos estás insultando!”, "¡Nos estás discriminando!”. La regidora intentó continuar su discurso, pero la creciente molestia del público impidió que prosiguiera su participación de manera fluida.

El comentario de Rivera Silva generó una ola de críticas, ya que muchos lo interpretaron como una falta de sensibilidad ante las condiciones económicas y sociales de la región. El uso de los zapatos como un símbolo de progreso fue percibido como una falta de conexión de la realidad que enfrentan muchas comunidades, donde el acceso a bienes básicos, como el calzado, no siempre está garantizado.

Cabe señalar que hasta el momento, la regidora no ha emitido una declaración oficial tras el evento, ni una declaración ni una disculpa tampoco.

Comentario clasista y discriminatorio de Layda Sansores, gobernadora de Campeche

El comentario de mal gusto de Berenice Rivera Silva no ha sido el único que se ha vuelto polémico en los últimos días. Pues recientemente, las comunidades indígenas han manifestado su indignación ante las palabras de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien en una afirmó: “Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida”.