“No pararon”: despachadora de gasolinera es arrastrada por mujeres que huyeron sin pagar en Michoacán

Lo que parecía otra jornada cotidiana para Analleli, despachadora de una gasolinera ubicada en la salida Charo, en Morelia, Michoacán, terminó convirtiéndose en un hecho de violencia que ha generado indignación. Tres mujeres a bordo de un vehículo intentaron huir sin pagar por el combustible, y en su escape arrastra­ron varios metros a la trabajadora, aun cuando ella intentaba detenerlas.

Compañeras de Analleli presenciaron la escena y alertaron de inmediato a los encargados del establecimiento, pues el nivel de riesgo fue evidente desde los primeros segundos del incidente.

“La llevaban arrastrando”: así escaparon mujeres de una gasolinera en Michoacán

Ana Patricia García, una de las trabajadoras presentes, relató que desde su llegada, las mujeres actuaron de manera burlona y desafiante. Todo se agravó cuando encendieron el motor mientras Analleli aún despachaba gasolina.

#Michoacán | 😡 Ratas de dos patas al volante 💥



En Morelia, tres mujeres abordo de una camioneta se fueron sin pagar gasolina.



La conductora aceleró y arrastró a la despachadora varios metros. Vecinos aseguran que iban alcoholizadas y casi chocan con otros vehículos.… pic.twitter.com/ml56eVUhoX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 10, 2025

“Se dieron cuenta que la llevaban arrastrando y no pararon (…) al momento de que está despachando el combustible, escucha que prenden el motor y les dice que no pueden prender el motor, entonces se ve como están girando el volante para arrancarse e irse directo”, señaló. Otra compañera, Maydaneli Medina, advirtió que la situación pudo haber terminado en tragedia aún mayor.

“…Pudo haberse pegado en la nuca, en el hueso… pudo haber venido otro carro porque esta calle es de doble sentido. Esto se pudo haber terminado en cosas peores.”

Despachadora de gasolinera de Morelia está estable

Aunque las trabajadoras confirmaron que la salud de Analleli no está comprometida, la indignación por el acto violento es general. Además del riesgo físico, consideran que la agresión refleja un nivel de impunidad inaceptable hacia quienes trabajan en servicios esenciales.

María Mora, otra empleada, expresó su preocupación y exigencia: “No se vale que ellas anden haciendo esas cosas y que abusen de las personas. Yo pido que se haga justicia, que paguen por lo que hicieron.”

Empleadas de gasolinera de Morelia recibieron amenazas

Las afectadas señalaron que un familiar de las presuntas responsables acudió a la gasolinera para pedir disculpas; sin embargo, el gesto se volvió intimidatorio.

Según las trabajadoras, esta persona comenzó a amenazarlas, por lo que no aceptaron las disculpas y procedieron a interponer una denuncia ante la Fiscalía del Estado.

Ahora, exigen que las autoridades identifiquen y sancionen a las responsables por los daños físicos y emocionales ocasionados a Analleli y por el acto de violencia que puso en riesgo a todo el personal de la estación.