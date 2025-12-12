¡Terminó en la sala de espera! Auto choca contra un banco en Zapopan

Un singular percance tuvo lugar en la avenida Guadalupe y Nicolás Copérnico, en el municipio de Zapopan, Jalisco , cerca de una plaza comercial. El incidente se produjo cuando un automóvil ingresó de forma abrupta a las instalaciones de un banco, rompiendo el ventanal y deteniéndose justo en la sala de espera.

Agentes de la Policía Municipal se trasladaron al sitio y confirmaron la presencia del vehículo. La persona al volante era una mujer de aproximadamente 70 años de edad.

Mujer se sintió mal y confundió los pedales

La conductora explicó a los oficiales el motivo del accidente: momentos antes del impacto, comenzó a sentirse mal de salud. Esta indisposición la llevó a un error fatal al volante, confundiendo el pedal del acelerador con el del freno.

El vehículo aceleró sin control e impactó la fachada de la institución bancaria hasta quedar completamente dentro del área de espera del lugar.

Heridos durante el choque en Zapopan

A pesar de la espectacularidad del accidente y el hecho de que había clientes y empleados dentro del banco, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. La conductora del vehículo también resultó ilesa tras el impacto.

La oportuna reacción de las personas o, simplemente, la suerte, evitó una tragedia mayor. En el lugar, la aseguradora del vehículo se presentó para hacerse cargo del siniestro y cubrir los cuantiosos daños materiales causados a la propiedad bancaria.

Cómo protegerte en caso de un accidente

Ante un accidente, tu seguridad es la prioridad. No puedes predecir ningún accidente, pero lo que sí puedes hacer es tomar en cuenta ciertas medidas que podrían salvarte la vida durante un impacto automovilístico .

