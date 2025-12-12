De la fiesta a la tragedia: Explota pirotecnia en caravana Guadalupana en León y deja a tres músicos graves

La celebración de la fe se tiñó de drama en León, Guanajuato. Lo que comenzó como una alegre caravana en honor a la Virgen de Guadalupe, terminó en tragedia cuando una fuerte explosión sacudió a los asistentes, dejando un saldo de varias personas con quemaduras graves .

El incidente ocurrió cuando una camioneta, que transportaba un altar religioso junto con cajas de pirotecnia, estalló repentinamente en plena procesión.

Músicos entre el fuego: El saldo de víctimas graves

La explosión alcanzó de lleno a los integrantes de la banda musical que acompañaba el recorrido. De acuerdo con el reporte de Protección Civil, nueve músicos resultaron lesionados por el estallido.

Los paramédicos confirmaron que las víctimas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado. La situación es delicada para tres de ellos, quienes fueron trasladados en estado crítico a diferentes hospitales de la ciudad para recibir atención especializada urgente.

Momento en que explota pirotecnia en una camioneta sobre bulevar Aristóteles. #León pic.twitter.com/vlacVTo37S — 𝕃𝕦𝕔𝕪 𝔾𝕠𝕟𝕫á𝕝𝕖𝕫 (@luz_adriana_gto) December 12, 2025

Tras el siniestro, autoridades de seguridad aseguraron el vehículo involucrado. Asimismo, se informó que el conductor quedó detenido y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades, principalmente por el manejo y transporte de material explosivo sin las medidas de seguridad adecuadas en un evento masivo.

Explota camioneta con pirotecnia frente a plazas Outlet de Lerma

Lamentablemente en estas fechas es bastante común que ocurran accidentes por el mal uso de la pirotecnia, pues tan solo el pasado jueves 11 de diciembre un vehículo cargado con pirotecnia explotó la mañana de este jueves a un costado de las Plazas Outlet en el municipio de Lerma, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se incendió de manera repentina mientras circulaba por la zona, lo que provocó una fuerte explosión que dejó a tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad.

El manejo, transporte y uso de pirotecnia —especialmente la ilegal— incrementa hasta en un 300% los accidentes por quemaduras en México durante diciembre y enero, según datos de organizaciones civiles.

La pólvora es inestable; la fricción, el calor del motor de un auto o una simple chispa pueden detonar una tragedia en segundos.