Desaparecen en hotel de Zapopan, Jalisco: buscan a dos mujeres y un hombre

Desaparecen tres personas que fueron privadas de la libertad dentro de un hotel ubicado en la zona de López Mateos y La Giralda, en Zapopan, Jalisco. Hasta ahora se sabe que las víctimas —dos mujeres y un hombre— estaban hospedadas en el lugar cuando un grupo de personas ingresó directamente a sus habitaciones y se los llevó sin dejar rastro.

De acuerdo con la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, este caso se está tratando con prioridad debido a las circunstancias tan particulares en las que ocurrió. Las autoridades explicaron que las habitaciones donde estaban las víctimas fueron rentadas por la misma persona, quien pagó por todas pero las registró a nombre de terceros. Esto complica aún más la investigación, ya que ni siquiera se tiene certeza de quiénes eran realmente las personas que estaban hospedadas.

La vicefiscal Blanca Jaqueline Trujillo explicó que por el momento no hay familiares que se hayan presentado a denunciar la desaparición, lo que aumenta la incertidumbre sobre la identidad de las tres personas. Las autoridades están revisando los registros del hotel para tratar de identificarlas e iniciar la búsqueda formal .

Buscan a 3 personas que fueron privadas de la libertad en un hotel de Zapopan. La información con Florencia Moreno.

Trujillo señaló que el personal ministerial acudió desde el primer momento a revisar listas, recibos y movimientos internos del hotel. También revisarán videos de seguridad del establecimiento y de la zona para intentar reconstruir la ruta de entrada y salida de quienes perpetraron la privación de la libertad.

¿Qué se sabe hasta ahora de la desaparición de tres personas en hotel de Zapopan?

Aunque el caso sigue en desarrollo, hay algunos puntos clave:



Las tres víctimas estaban en habitaciones registradas bajo nombres que podrían no ser reales.

Una sola persona rentó todas las habitaciones, lo que podría dar una pista importante sobre cómo se organizó el hecho.

No hay denuncias formales por desaparición, por lo que la Fiscalía trabaja prácticamente a ciegas para identificarlas.

El área de Personas Desaparecidas

Las autoridades insisten en que cualquier persona que tenga información o crea reconocer el caso se acerque a la Fiscalía, pues la falta de denuncias hace más lento el avance.

Contexto: Zapopan y la crisis de desapariciones

Zapopan es uno de los municipios con más reportes de desaparición en Jalisco, estado que se mantiene entre los primeros lugares del país en este tipo de casos. Incidentes como este, ocurridos en lugares públicos y sin testigos que levanten la mano, reflejan el nivel de riesgo que enfrenta la población y los retos que tienen las autoridades para reaccionar rápidamente.