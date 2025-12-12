¡Desapareció en Cancún! Activan Alerta Amber para encontrar a Axel Sánchez en Quintana Roo

La familia de Axel Sánchez Cruz lo busca con urgencia, luego de su desaparición en Cancún, el pasado el 10 de diciembre, motivo por el que la Fiscalía General de Quintana Roo activó una Alerta Amber .

El adolescente, de 15 años, mide 1.70 de estatura y pesa alrededor de 60 kilos, tiene una cicatriz vertical en medio del labio superior, según indicaron las autoridades en la ficha de búsqueda.

Para ayudar a su localización, la familia aportó detalles de su vestimenta, se sabe que llevaba una playera azul y un pantalón de mezclilla, también azul.

La #FGEQuintanaRoo activa ficha de búsqueda de Axel Sánchez Cruz, visto por última vez el 10 de diciembre de 2025, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Si tiene datos que ayuden a su localización llamas al 998 8817150 ext. 2130.#AlertaAmberQRoo pic.twitter.com/1BTNwMSzkK — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) December 11, 2025

Desafortunadamente, no es el único caso de desaparición de un menor de edad, ya que en Quintana Roo también buscan a la pequeña Lua Lozoya Sandoval.

La niña, de 4 años, desapareció el 1 de diciembre en Playa del Carmen; ese día llevaba un vestido azul con blanco, tela de cuadros, así como tenis blancos. La menor tiene una cicatriz blanca en la pantorrilla.

De acuerdo con la Fiscalía del estado, Lua Lozoya podría ser víctima del delito de Retención y Sustracción de Personas menores de edad o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho.

Cualquier dato que ayude a localizar a los dos menores de edad, puede reportarse al número 998 881 7150, extensión 2130.

La #FGEQuintanaRoo activa fichas de búsqueda de Lua Lozoya Sandoval, vista por última vez el 01 de diciembre de 2025, en el municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo. Si tiene datos que ayuden a su localización, llamar al 984 8730163. #AlertaAmberQRoo #ProtocoloAlbaQRoo pic.twitter.com/udwV6VZD9t — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) December 11, 2025

¿Qué necesito para activar la Alerta Amber?

Existen tres criterios que se deben cumplir para la activación de una Alerta Amber en México:



Que la persona desaparecida sea menor de 18 años Que esté en riesgo inminente de sufrir un daño a su integridad Que exista información suficiente, como circunstancias de la desaparición, señas particulares, vestimenta, padecimientos o discapacidades.

En México, estas fichas de búsqueda son herramientas de difusión, para que los ciudadanos aporten datos que permitan localizar a niñas, niños y adolescentes que están desaparecidos y en riesgo.

Cada entidad tiene una Coordinación de la Alerta Amber y en caso de que un menor sea sustraído de la entidad en que se reportó su desaparición, se informa a la Coordinación Nacional que está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) para activar la alerta a nivel regional o nacional.

