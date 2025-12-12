Violencia en Morelos: Asalto a mano armada en restaurante de Cuernavaca

La tarde de este miércoles, un restaurante ubicado sobre la avenida Alta Tensión, en la colonia Cantarranas de Cuernavaca, Morelos , fue escenario de un violento asalto. De acuerdo con los reportes de las víctimas, varios individuos armados ingresaron al establecimiento para cometer el atraco.

El grupo de asaltantes actuó de forma organizada, amagando tanto a los clientes como a los empleados que se encontraban en el lugar.

Hospital en el olvido por robos millonarios



El Hospital General de Jiutepec, #Morelos, perteneciente al IMSS-Bienestar, debía estar operando desde el mes de mayo, sin embargo, robos millonarios en las obras y equipo médico no lo han permitido.



La Auditoría Superior de la… pic.twitter.com/SVYonSIduD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2025

Roban pertenencias a clientes y empleados en restaurante de Cuernavaca

La acción de los delincuentes se centró en despojar a todas las personas presentes de sus pertenencias de valor, incluyendo dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos personales. Los sujetos se llevaron el botín y huyeron del lugar rápidamente.

Según la información proporcionada a la Policía, los asaltantes escaparon a bordo de motocicletas, lo que facilitó su rápida dispersión en las avenidas más cercanas.

No hay detenidos tras el asalto

Después de atraco, las víctimas solicitaron inmediatamente la presencia de las autoridades. Elementos policiacos se movilizaron a la colonia Cantarranas y desplegaron un operativo de búsqueda intensiva en la zona para dar con los responsables.

A pesar de los operaticos de las autoridades, hasta el momento no se ha informado de la detención de los sujetos que perpetraron el robo. La investigación continúa para identificar a los asaltantes y recuperar todas las pertenencias robadas.

Indignación en #Morelos



El municipio de #Jonacatepec, se convirtió en un foco de protesta tras el atropello de un menor y su tío, presuntamente, por una patrulla de la Policía Municipal.



Testigos afirman que la patrulla, que circulaba sin luces, "da vuelta sin frenar y lo… pic.twitter.com/BUPQYwOuhe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025

Violencia en esa zona de Cuernavaca

La colonia Cantarranas, en particular, ha sido escenario de otros hechos violentos recientemente. Por ejemplo, apenas el sábado 6 de diciembre, se reportó el hallazgo de un hombre sin vida en la calle Atlacomulco de la misma colonia. Estos sucesos subrayan la urgencia de reforzar las estrategias de seguridad para proteger a la población de la capital del estado.

Los incidentes provocados por grupos criminales en el estado de Morelos, generan un foco rojo que aclama más atención en materia de seguridad, pues situacioes así son muy recurrentes en dicha entidad.

De hecho, ciudadanos del estado colocaron a Morelos como el peor calificado en el Índice de Paz 2025 , esto debido a la inseguridad y violencia histórica que se vive en el lugar.