Localizan a hijas de Maritza Espino; Su padre es detenido por feminicidio y secuestro

Después de días de angustia e incertidumbre, las autoridades confirmaron la noticia que la familia Espino y todo México esperaban: Sofía Camila y Maritza Natalia han sido localizadas con vida.

El rescate de las menores, de 6 y 4 años respectivamente, se logró durante el mismo operativo en Nuevo León, donde fue capturado su padre, Luis Felipe D., presunto responsable del secuestro y feminicidio de su madre, Maritza Espino.

Resultado de tareas de investigación, #FiscalíaMich en coordinación con @FiscaliaNL y @SSeguridad_Mich, esta tarde, fue detenido en aquella entidad Luis Felipe D., presunto responsable del secuestro agravado de Maritza E.; hechos ocurridos en Uruapan. pic.twitter.com/OQotJbp32i — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) December 12, 2025

La Fiscalía de Michoacán informó que, tras la detención del presunto agresor, se logró ubicar a las dos pequeñas, quienes habían sido sustraídas y ocultadas presuntamente por él mismo.

"Durante la acción operativa, fueron localizadas las menores Maritza Natalia D. y Sofía Camila D., quienes se encuentran bajo tutela de las autoridades de Nuevo León, en tanto se realiza su restitución con sus familiares" detalló la dependencia.

Las niñas están siendo resguardadas por el DIF de aquella entidad mientras se completan los trámites legales para que puedan regresar a Michoacán y abrazar a su familia materna, quienes nunca dejaron de buscarlas.

Familia exige justicia para Maritza

Con las niñas a salvo y el presunto feminicida tras las rejas, la exigencia ahora se centra en el juicio. Luis Felipe D. deberá responder no solo por la privación ilegal de la libertad de sus propias hijas, sino por el brutal asesinato de Maritza Espino, cuyo cuerpo fue hallado en un tambo en Uruapan.

La familia, que vivió una doble pesadilla, hoy respira un poco más tranquila, pero la herida del feminicidio sigue abierta y clamando justicia.

El caso de Maritza Natalia conmocionó a #Michoacán



El 24 de noviembre desapareció junto con sus dos hijas tras pedir el divorcio por violencia.



El 1 de diciembre, Maritza fue encontrada sin vida dentro de un tambo en el río Santa Bárbara.



Luis Felipe "N" fue detenido en Nuevo… pic.twitter.com/v1z1i8q7Q1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2025

Martiza fue encontrada dentro de un tambo abandonado en un canal de Uruapan, Michoacán. Su asesino es señalado como su expareja y padre de las niñas, quien le habría pedido el divorcio por sufrir violencia por parte de él.

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; Diana Espino, hermana de Maritza, dio a conocer que había reportado previamente episodios de agresiones y que existía un proceso para obtener una orden de restricción.