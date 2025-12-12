Asesinan Nayeli Rivera García, jefa policial en Sinaloa que enfrentaba la violencia de género

Nayeli Rivera García, titular del Escuadrón Red Púrpura, un agrupamiento encargado de vigilar centros recreativos y combatir la violencia de género en Culiacán, Sinaloa, fue asesinada a balazos, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La oficial, de 42 años de edad, regresaba a su casa sobre la carretera Culiacán–Navolato cuando fue interceptada por sujetos armados a la altura del ejido Los Alamitos, quienes le dispararon en varias ocasiones, desatando una persecución que se prolongó por la zona.

A pesar de sus intentos por escapar, la comandante murió al interior de su camioneta particular antes de que pudiera recibir apoyo de los servicios de emergencia. Personal de distintas corporaciones policiales acudieron minutos después para asegurar el área e iniciar la búsqueda de los responsables del ataque.

¿Quién era Nayeli Rivera García, policía asesinada en Sinaloa?

Nayeli Rivera García pasó 14 años de servicio en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán , donde alcanzó el grado de Policía Primero. Era licenciada en Criminalística, con maestría en Seguridad Pública, además se encontraba estudiando la licenciatura en Derecho.

En los últimos años obtuvo reconocimientos por parte de la corporación y de sus compañeros, quienes celebraron su designación como titular del Escuadrón Red Púrpura . En ese escuadrón era la encargada, junto a un grupo de jóvenes policías, de combatir la violencia de género, principalmente en centros nocturnos y corredores turísticos.

La comandante compartía en redes sociales imágenes con los jóvenes a su cargo. Incluso, aseguraba en entrevistas que muchos la veían como una figura materna, por lo que solía aconsejarlos para que realizaran su labor de la mejor manera.

“Como mamá y policía hay que ser valiente. Hay que dejar a tus hijos para cuidar a los demás. Ahora, mis hijos entienden que no siempre estuve, pero valió la pena. Ahí están, formados como profesionales, gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo. No hay más que seguir adelante, porque esto nos gusta, y porque tenemos vocación”, expresó la policía municipal en un evento del día de las madres donde recibió un reconocimiento.

Siguen investigaciones por asesinato de policía en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán aseguró que la Fiscalía General Sinaloa continúa con las indagatorias para dar con los responsables del asesinato de Nayeli Rivera García, sin reportar detenidos hasta el momento.

“Se mantendrá colaboración con la Fiscalía General del Estado para las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables”, afirmó la dependencia.