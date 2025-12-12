Balean a agente de la Fiscalía en Tonalá y mujer cae de balcón en Zapopan, ZMG de noche

Una intensa movilización policial se generó en el municipio de Tonalá tras múltiples detonaciones de arma de fuego en la calle Flor de Durazno y la Avenida Salatitán, en la colonia Alameda de Salatitán, que reportaban un tiroteo. Al llegar, las autoridades localizaron una camioneta perteneciente a la Fiscalía de Jalisco con un impacto de bala y al menos once casquillos percutidos de grueso calibre en el sitio.

Minutos después, la emergencia se concentró en la calle Hacienda Santa Fernanda y la colonia Hacienda de la Reina, donde se localizó al agente investigador herido. Se presume que el oficial fue agredido y posteriormente abandonado por los causantes, quienes escaparon a bordo de dos camionetas. El agente, que presentaba dos impactos de bala en la zona de glúteos y uno más en una de sus piernas, fue trasladado a un puesto de socorros en condición regular de salud. Autoridades estatales trabajan en la indagatoria de este ataque a Fiscalía Jalisco.

Mujer cae desde un segundo Piso en Zapopan por un mal paso

Paramédicos de Cruz Verde y policías de Zapopan se movilizaron a la confluencia de la Avenida Naciones Unidas y la calle Verona, en la colonia Villa Verona, tras el reporte de una mujer que había caído del balcón de un segundo piso.

🔴#IMPORTANTE | Una mujer cayó de manera accidental de un balcón de un departamento de Naciones Unidas y calle Verona en la Col. Villa Verona de Zapopan, la lesionada fue trasladada a un puesto de socorros.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/Rxof9E1s1i — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 12, 2025

Al arribo de los socorristas, localizaron a la mujer con múltiples contusiones. En la exploración preliminar, se descartó alguna fractura de gravedad. Según la declaración de su pareja sentimental, la caída se debió a un mal paso mientras platicaban en el balcón. La víctima fue estabilizada a bordo de la ambulancia y trasladada a un puesto de socorros en condición regular de salud para recibir atención médica especializada.

Choque múltiple paraliza la avenida Vallarta; Pérdida total en camionetas

Un aparatoso accidente fue captado por las cámaras del Escudo Urbano C5 en la confluencia de las Avenidas Vallarta y Juan Palomar y Arias, en la colonia Vallarta San Jorge de Guadalajara. El percance involucró a cuatro vehículos: tres camionetas y un automóvil, que colisionaron aparentemente por alcance.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un aparatoso accidente automovilístico en la Av. Juan Palomar y Arias y Vallarta en la Col. Vallarta San Jorge de Guadalajara. No hubo lesionados de gravedad.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/vFFfJtVSIh — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 12, 2025

A pesar de la magnitud del accidente múltiple Vallarta, paramédicos y elementos de la policía vial descartaron un saldo de personas lesionadas, reportando únicamente cuantiosos daños materiales. Sin embargo, dos de las camionetas, una de ellas de reciente modelo, fueron catalogadas como pérdida total. La circulación en los carriles centrales de la Avenida Vallarta estuvo cerrada por más de una hora mientras los automotores eran trasladados a un corralón para deslindar responsabilidades.