Explosión en Iglesia de Guadalupe deja 8 lesionados en La Trinitaria, Chiapas

Personal de Protección Civil Municipal de La Trinitaria atendió una fuerte explosión registrada en la Iglesia de Guadalupe, ubicada en la colonia Ángel Albino Corzo, luego de que tres paquetes de cohetes —alrededor de 108 docenas— detonaran casi de manera instantánea dentro de un área cerrada.

El incidente ocurrió debido a que los cohetes estaban almacenados cerca de veladoras encendidas. El calor generado provocó la explosión , desencadenando una emergencia que afectó no solo la estructura del templo sino también a las personas que se encontraban en la zona durante la celebración.

Daños estructurales y riesgo de colapso en la Iglesia de Guadalupe en Chiapas

La detonación causó una afectación total en dos cuartos anexos al templo, además de daños estructurales que incluyeron el agrietamiento de paredes y la destrucción de ventanales. Ante el riesgo de que parte de la construcción colapsara, Protección Civil recomendó el cierre inmediato del templo y la demolición de una bodega comprometida.

Estas acciones preventivas buscan evitar nuevos accidentes, pues las estructuras dañadas por explosiones de pirotecnia pueden debilitarse rápidamente y representar un peligro inminente para quienes transitan o habitan cerca del lugar.

Ocho personas heridas fueron atendidas tras explosión en Iglesia de Chiapas

De acuerdo con autoridades municipales, ocho personas resultaron lesionadas con golpes y heridas derivadas de la explosión . Paramédicos brindaron atención inmediata en el sitio, logrando estabilizar a las víctimas sin que se reportaran decesos.

Protección Civil insistió en la importancia de no almacenar grandes cantidades de pirotecnia en interiores, especialmente cerca de fuentes de calor como veladoras, lámparas o instalaciones eléctricas defectuosas.

Recomendaciones para prevenir accidentes con pirotecnia

Las autoridades recordaron que los fuegos artificiales deben manipularse y almacenarse con extrema precaución, especialmente en temporada de festividades religiosas y decembrinas, cuando su uso aumenta significativamente.

Entre las recomendaciones destacan:



Nunca almacenar pirotecnia en interiores.

en interiores. Mantener distancia de combustibles y fuentes de calor.

Evitar que menores manipulen cohetes o materiales explosivos.

Retirar riesgos estructurales y seguir las instrucciones de Protección Civil en caso de incendios o daños en edificios.

Los cuerpos de emergencia insistieron en que cualquier descuido puede desencadenar tragedias, por lo que es fundamental que organizadores de festejos, encargados de templos y la ciudadanía tomen medidas preventivas.