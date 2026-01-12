¡Ni Judas se atrevió a tanto! Militantes de Morena abuchean a su propia diputada en Azcapotzalco

La unidad de Morena volvió a quedar en entredicho, esta vez en las calles de la alcaldía Azcapotzalco . Durante el arranque de las jornadas de defensa del partido, la diputada federal Gabriela Jiménez experimentó una serie de abucheos por parte de sus propios "compañeros".

Entre gritos y rechiflas, la gente demostró su molestia ante las ausencias de la morenista a reuniones con el objetivo de exigir servicios sociales para la comunidad.

¿Morena vs #Morena ?#Militantes del partido en la alcaldía #Azcapotzalco abuchearon a la diputada Gabriela Jiménez durante un #evento. pic.twitter.com/eCwXJZVUxS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2026

¿Morena contra Morena?

Los militantes morenistas de Azcapotzalco no se guardaron nada y lanzaron abucheos generalizados contra Jiménez. El motivo del coraje: le reclaman que, mientras descuida sus obligaciones con los ciudadanos de la alcaldía, se dedica a fundar un nuevo partido político que pretende ser "hermano" de Morena.

Este juego de tener un pie en cada lado no cayó nada bien entre quienes exigen resultados reales y no estrategias electorales de conveniencia.

Acusaciones de "agresiones pagadas"

Ante la lluvia de críticas, Gabriela Jiménez no tardó en reaccionar. A través de sus redes sociales y declaraciones posteriores, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena aseguró que los ataques no fueron espontáneos.

La legisladora calificó los hechos como "agresiones orquestadas" y señaló directamente a funcionarios morenistas de la Alcaldía Azcapotzalco de haber infiltrado el evento con personas pagadas para reventar su discurso. Según ella, se trató de un intento de hacer pasar un rechazo político planificado como si fuera una molestia ciudadana genuina.

Morena vs Morena. Morenistas abuchearon a la diputada federal de Morena, Gabriela Jiménez, durante las jornadas en defensa de la soberanía de Morena en la alcaldía Azcapotzalco. pic.twitter.com/Sp6X9xHVHZ — Irving (@IrvingPineda) January 12, 2026

Denuncias a miembros de Morena

El conflicto no terminó en el templete de Azcapotzalco. Jiménez anunció que llevará el caso ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, con el fin de que se investigue a los miembros del partido que, según ella, estuvieron detrás del boicot.

La diputada afirma tener nombres y cargos de los funcionarios que participaron en los reclamos, lo que promete una batalla legal y administrativa interna.

Videos del abucheo a la diputada

Videos del evento se publicaron en redes sociales, evidenciando los abucheos, chiflidos y gritos que la gente le externó a la diputada. Ante esto, la página oficial del partido no ha dado declaraciones.

Lo ocurrido en Azcapotzalco concluyó con la retirada de la legisladora y el despliegue de brigadas informativas que intentaron retomar el orden del evento.