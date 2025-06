“Lo amarré por vago": abuela confiesa haber encadenado a su nieto de 11 años en Tlaquepaque; no fue la tía

Un pequeño de 11 años fue encontrado encadenado a la cama en una vivienda del municipio de Tlaquepaque en Jalisco. Los primeros informes mencionan que la tía del menor había sido la encargada de este acto, sin embargo, fue la propia abuela quien confeso que ella lo había amarrado por “vago”.

Abuela amarra a su nieto a la cama en Jalisco

La señora Genoveva, admitió haber encadenado a su nieto de 11 años a la cama: “Yo lo amarré por vago, pero no lo iba a amarrar por mucho tiempo, yo no más a ver como reaccionaba, a ver si ya se iba a portar bien y pues por eso”, declaró la abuela.

De acuerdo con Azteca Jalisco, la abuela justifica el hecho porque el menor, según era muy “vago”, le gustaba la calle y dejo de ir a la escuela y como ya no lo podía controlar decidió amarrarlo, señalando que solo fue una vez.

"Lo amarré por vago" 🚨⛓️ Abuela admite haber encadenado al niño de 11 años en #Tlaquepaque. 👦🏻⬇️ https://t.co/ctpwtbfn5z — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 9, 2025

Mario Silva Orozco, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque, indicó que la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad y que se está brindando apoyo integral tanto al niño como a sus hermanos.

“Yo le dije a mi nieta que llamara a la policía. Ya no quiso estudiar, me decía que iba a la escuela, pero no iba, me di cuenta de que no iba, entonces todo el día se la pasaba en la calle”, declaró la señora Genoveva, abuela del menor.

¿Qué paso con el niño amarrado en Tlaquepaque?

Sobre el caso Luis Javier, de apenas 11 años de edad, está bajo la custodia de otros familiares. La Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un comunicado donde señala que las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y determinar las medidas que se tomarán respecto al futuro del niño.

El caso ha generado preocupación entre vecinos y organismos de protección a menores, quienes exigen que se garantice la seguridad y bienestar del menor en todo momento.