Detienen a abuelita por intentar meter “fideos locos” a la cárcel

Autoridades de Argentina detuvieron a una abuelita, quien presuntamente intentó contrabandear mariguana en la cárcel dentro de una pasta a la que llamó "fideos locos".

Medios locales reportaron que a principios de agosto, se detuvo a una mujer de 61 años en la comisaría del barrio La Cañada, en la ciudad de Quilmes, al sureste de la capital de Argentina.

Una mamá jubilada le dejó a su hijo preso en Quilmes Oeste, "fideos locos" y terminó detenida. "Te dejo los fideos locos que te gustan", decía una carta. Los policías de la Comisaria 5ta. notaron algo raro y descubrieron que los fideos rellenos con 12 gramos de marihuana. pic.twitter.com/kzZx0KSmRi — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) August 3, 2022

Las autoridades locales reportaron que en la comisaría la policía descubrió que una abuelita iba a visitar a la cárcel a su hijo, preso por delito agravado con arma de fuego.

La mujer llevaba los "fideos locos", es decir, pasta de codito rellena de marihuana, que intentaba ingresar a la cárcel durante la visita.

Policías descubren que "fideos locos" en bolsa de abuelita

Autoridades locales indicaron que el descubrimiento de los fideos locos lo hicieron dos policías que realizaban chequeos a las bolsas y regalos de las visitas de los presos de la cárcel.

Detallaron que al llegar a la bolsa de la abuelita encontraron un paquete de sopa que tenía un mensaje para su hijo recluido en la cárcel.

"Te dejo los fideos locos, que a vos te gustan... Disfrútalo, amor. Te quiero", se leía en la nota que escribió la abuelita para su hijo, la cual finalizó con un corazón.

Durante la inspección, los policías descubrieron que el paquete de pasta fue abierto y cerrado de forma manual y al indagar más encontraron de qué se trataban los "fideos locos": pasta en forma de codito rellenos de marihuana.

De inmediato, las autoridades argentinas detuvieron a la abuelita, quien quedó a disposición de la policía por el delito de estupefaciente en el grado de tentativa.

Al pesar el total de marihuana que venían en los “fideos locos” se tuvo un peso de 12.10 gramos de droga.