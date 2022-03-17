En Japón presentan a Foodly, robot que clasifica fideos

Foodly es un robot humanoide clasificador de fideos que cuenta con tenedores en lugar de manos. En Japón, sus creadores esperan que proporcione una solución para la industria restaurantera que lucha contra la escasez de mano de obra.

Este robot humanoide que puede ayudar a envasar fideos gracias a que cuenta con un sistema automatizado, fue presentado en una exhibición de tecnología efectuada en la ciudad de Tokio, capital de Japón. Fue exhibido como una solución para los fabricantes de alimentos que actualmente enfrentan una escasez de mano de obra.

El robot Foodly mide 1.5 metros de altura y fue creado por el desarrollador de robots japonés "RT", cuenta con un sistema de reconocimiento de imágenes para lograr tomar la comida (fideos) que se encuentra frente a ellos

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‘Foodly’ is a humanoid robot that its makers hope will provide a solution to food manufacturers struggling with labor shortages pic.twitter.com/b5L0TNj05m — Reuters (@Reuters) March 14, 2022

Robot clasificador de fideos tiene tenedores en lugar de manos

El robot cuenta con manos en forma de tenedor y gracias a ello, toma los fideos (ficticios) y los coloca en una cinta transportadora que también funciona como una báscula, misma que fue desarrollada por Yamato Scale. De esta manera, la cinta pesará los fideos que se empaquetarán en los contenedores correspondientes.

Este robot humanoide puede recoger hasta 500 gramos de fideos u otros alimentos, como verduras picadas y hasta pollo frito.

El sistema automatizado que fue desarrollado por RT y Yamato Scale, se produce cuando Japón lucha por hacer frente a la disminución de la mano de obra en la industria de fabricación de alimentos, y mientras los trabajadores de las fábricas expresan su preocupación por el entorno laboral en medio de la contingencia sanitaria de Covid-19 en el que comúnmente se encuentran con espacios confinados.

Cabe señalar que reemplazar a algunos trabajadores en las fábricas con este tipo de robots puede reducir los costos laborales, además de garantizar un mejor "distanciamiento social" entre el personal, según informó el representante de Yamato Scale.

De hecho, la empresa considera poner un precio de aproximadamente 250 mil dólares, unos 5 millones de pesos, en el sistema de robot, aunque aún no tiene planes concretos para su comercialización.