Abuelitas festejan con mariachi y limosina sus XV años

Cumplieron su sueño que tenían pendiente desde la adolescencia. Son 14 abuelitas que festejaron sus XV años con pastel, mariachi y limosina incluida.

Todo este festejo en Reynosa, Tamaulipas, fue posible gracias a las hadas madrinas que apoyan el proyecto “Cumpliendo un Sueño” y los rostros de alegría y felicidad de estas mujeres fueron los protagonistas de la fiesta.

La fiesta de XV años

Las 14 abuelitas en su juventud no pudieron tener su fiesta por diferentes circunstancias, ahora todas y cada una de ellas agradeció por poder tener un rato de felicidad incomparable.

“Claro que sí amanecí bien emocionada algo maravilloso, de verdad como de película de sueño de hadas, pues a esta edad. Nosotros cuando hubiéramos imaginado que se nos iba a festejar así", dijo con alegría Oralia González, abuelita que festejó sus XV años.

Carmela estuvo a punto de padecer gripe, pues antes de llegar a donde la citaron para arreglarla, le tocó la lluvia, pero con la gracia de Dios, como ella menciona, todo salió bien y con la felicidad en los ojos, agradeció a la hada madrina por tan noble gesto para con todas las festejadas.

“Hay pues yo la pasé muy bien, porque en la mañana que me vine de mi casa me agarró un aguacero, llegué bien empapada allá donde nos iban a peinar y así me estuve, cuando me estaban peinando le juro que hasta mis labios me temblaban de frío”, narró Carmela Gabino otra abuelita de las festejadas.

Actitud ejemplar

Fueron 14 las abuelitas festejadas en esta ocasión, algunas de ellas ya con algunas enfermedades crónicas, pero ese no fue impedimento para no lograrán disfrutar de su festejo, ya que en sus rostros se notaba la felicidad de cada una de ellas, además por este día se olvidaron de todos sus padecimientos y achaques.

“Cada una de ellas tiene una historia por todo lo que ha pasado, enfermedades como lo que es el azúcar, leucemia, hoy es un momento para para disfrutar todo esto, creo que ya se merecen ser tratadas todas como una reina”, aseguró Ari Falcón, una de las hadas madrinas.

Hadas madrinas

El casino, los mariachis, los grupos musicales, los pasteles, los regalos sorpresa, la última muñeca y muchas cosas más fue los que con mucho sacrificio Ari y demás padrinos pudieron aportar para poder lograr este sueño anhelado de estas señoras de la tercera edad.

“Fue un sueño hecho realidad, sí porque pues nuestros padres eran muy humildes y no podían hacernos la fiesta, y gracias a Dios por habernos puesto a Ari en nuestro camino y diosito la va a bendecir por haber hecho realidad nuestros sueños”, reconoció Martha González Mata, abuelita festejada.

Al final del día, todos agradecieron a la hada madrina por haberles hecho cumplir su sueño realidad.