Escuelas sin agua en Acapulco: Alumnos y centros de atención múltiple sufren crisis por desabasto

No fue un regreso a clases feliz en Acapulco. La crisis de agua que enfrenta el puerto afectó al menos a cuatro escuelas y diversos centros de atención múltiple, donde los alumnos no tienen acceso a baños ni lavamanos. Padres y docentes alertan sobre la situación mientras la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado envía agua por tandeo y pipas, una medida que resulta insuficiente ante la demanda. La crisis de agua convierte actividades básicas en un desafío diario y genera caos y tensión en los planteles.

Crisis de agua afecta escuelas en Acapulco: alumnos enfrentan desabasto y caos en los planteles

En la unidad habitacional El Coloso, cuatro escuelas registran escasez de agua desde hace semanas. María Inés Aparicio, directora de la Secundaria Álvaro Obregón, señaló: "¿Se va el agua por días? No, por meses. Entonces tenemos ese problema permanentemente de la escasez del agua”.

Ante esta situación, los centros han tenido que cambiar horarios de clase y comprar pipas de agua para garantizar el funcionamiento de sanitarios.

Escuelas y centros educativos en Acapulco sufren la crisis de agua: Padres y docentes alertan sobre impacto en clases

Jesús Sánchez, director de la Primaria Niños Héroes, detalló que los alumnos a veces deben retirarse después del recreo porque no hay agua disponible, lo que afecta la higiene y limpieza de los baños: “En algunos momentos sí ha afectado porque hemos tenido que recurrir a que los alumnos a veces tengan que retirarse después del recreo”.

La crisis hídrica también impacta a los Centros de Atención Múltiple, donde niños con discapacidad dependen de agua para mantener su autonomía. Raúl Parra Marchán, director del Centro de Atención Múltiple 11, explicó: “Es uno de los principales objetivos que tenemos en esta escuela que los niños sean autónomos e independientes entonces les décimos como ir al baño como asearse y pues sin este líquido imagínense cómo hacerlo”.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco aseguró que continúa abasteciendo las escuelas mediante tandeo y pipas gratuitas, pero reconoce que la medida es insuficiente.

La crisis hídrica sigue afectando a alumnos, docentes y padres, evidenciando la necesidad de soluciones permanentes que garanticen agua potable en todos los planteles y centros educativos del puerto.