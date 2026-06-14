¡Y tapa la cámara con chicle! Así robaron mercancía de camioneta de mensajería en Edomex (VIDEO)

Los ladrones ya no buscan robarse vehículos, sino que ahora apuntan a llevarse la mercancía, y hasta intentan ocultar una cámara de vigilancia para que no queden huellas de su hurto, como sucedió en Nicolás Romero, en el Estado de México (Edomex).

Así operan los asaltantes de mensajería en el Estado de México

Una camioneta de paquetería estaba estacionada, cuando de pronto un sujeto con gorra y cubrebocas negro se acerca a la ventanilla e intimida al conductor de la unidad.

Posteriormente, el sujeto sube del lado del copiloto, se retira momentáneamente el cubrebocas, toma una hoja de papel que se lleva a la boca, deposita el chicle que estaba mascando y lo coloca en la lente de la cámara de seguridad colocada en el tablero de la camioneta.

Te comparto video de un robo en Nicolás romero en el MiedoMex, en este caso fué a un amigo mío, ya no roban la unidad, se roban la mercancía, si nos ayudas con la difusión. pic.twitter.com/9vei0mji8t — Autoboutique 1/4 de Milla (@cuartodemillamx) June 12, 2026

En un inicio se le complica tapar la cámara, pero lo logra finalmente. Después obliga al conductor a encender el motor de la camioneta para después llevarse la mercancía.

Aunque el hurto sucedió en mayo de 2026, las imágenes apenas fueron dadas a conocer por medio de redes sociales.

Estadísticas de robo a vehículo en el Edomex durante 2026

En el Estado de México, de enero a abril del año 2026, han ocurrido 5 mil 182 robos a vehículo automotor, una cifra inferior a los 9 mil 544 casos registrados en el mismo periodo de 2025, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

De acuerdo con el registro oficial, al menos mil 924 casos de robos han sido con violencia en los primeros cuatro meses de este año en la entidad mexiquense.