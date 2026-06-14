¡Macabro hallazgo! Encuentran dos hombres muertos en departamento de Toluca; sospechan intoxicación

En las primeras horas de este 14 de junio 2026, se reportó el hallazgo de dos hombres muertos al interior de un departamento, ubicado en calles de la colonia Valle Verde, en Toluca; se sospecha intoxicación de gas.

Hasta el momento se desconoce quién hizo el reporte del hallazgo de los cuerpos, así como la identidad de los mismos.

Investigan la causa de muerte de hombre en departamento en Toluca

Elementos de la policía de Toluca acudieron a la zona de los hechos para ingresar a un departamento, ubicado en la calles Salvador Sánchez Colín, en el que fueron localizados los dos hombres y a sin signos vitales.

De manera preliminar, se informó que la causa de muerte estaría relacionada por una posible intoxicación por Gas LP; sin embargo, las autoridades continúan investigando los hechos.

La zona del accidente resguardada por las autoridades para realizar los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos, así como el levantamiento de cuerpos.



Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas por presunta intoxicación, por lo que no se sabe si ya fueron reconocidos por algún familiar.

Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo hechos y conocer la verdadera causa de muerte de los dos hombres; se desconoce la edad de las víctimas de este fatal accidente por presunta intoxicación de Gas LP.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas?

¡Atención, capitalinos! En caso de percibir una fuga de gas dentro de una vivienda en alguna región de México, las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.



Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 9-1-1, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.