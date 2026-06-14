¡Tragedia en la México-Pachuca! Reportan volcadura de microbús rumbo a la CDMX; hay heridos de gravedad

Un microbús del servicio público se volcó sobre la autopista México-Pachuca, en dirección a la Ciudad de México (CDMX); se reportan pasajeros heridos, algunos de ellos de gravedad.

Se registra una cifra preliminar de al menos 15 víctimas por el accidente en la carretera.

En la zona del accidente ya se encuentran elementos de emergencia para trasladar a los heridos a hospitales cercanos al lugar del incidente; el tráfico se ve severamente afectado.

Grave accidente en la autopista México-Pachuca con dirección a la CDMX.



Un microbús del transporte público volcó y quedó completamente destrozado. De manera preliminar se reportan al menos 15 personas lesionadas, algunas de gravedad.



Equipos de emergencia trabajan en la zona… pic.twitter.com/sOrMNEkfyG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 14, 2026

Se desconoce la identidad de las víctimas del accidente en la México-Pachuca

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas lesionadas en la volcadura de la México-Pachuca, así como la razón por la cual ocurrió el accidente.

Autoridades no han dado más información respecto a este caso.

Con información en desarrollo...

