Salvó a bebé de ser atropellada: Así fue el momento exacto en que un joven resacata a pequeña en la carretera de Santiago, Nuevo León

Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que una bebé de dos años se encontraba jugando en medio de los carriles de la carretera nacional en el municipio de Santiago, Nuevo León.

A punto de ser atropellada, un joven que se dio cuenta de la situación salió corriendo para rescatarla de ser atropellada por un camión pesado.

Captan momentos en que una menor de edad estuvo a punto de ser atropellada en plena Carr. Nacional en Santiago, NL.

Por fortuna un hombre se atravesó al paso de los vehículos y la salvó en brazos, cuando la

menor llevaba en manos un celular.📱

Al final la menor fue entregada a… pic.twitter.com/GOPKrdb6zG — Yadith Valdez (@yadithvaldez) June 13, 2026

Bebé sale de una carnicería hacia la carretera de Santiago

El percance fue el viernes 12 de junio, antes de las 19:30 de la tarde, a la altura de la zona conocida como San Javier, en el sentido que conduce hacia el sur.

Las imágenes captaron cómo la pequeña, aprovechando el descuido, salió de la carnicería donde se encontraba y empezó a caminar por la orilla de la carretera, acercándose peligrosmanete alos vehículos que transitaban por ahí.

Menor se queda parada en el carril de alta velocidad

La situación estuvo a punto de ser una tragedia pues la niña bajó de la zona peatonal, cruzó el acotamiento y se quedó jugando justo en medio del carril derecho de la vía.

En el momento, algunos automóviles y camiones pesados circulaban a una velocidad alta, pasando a pocos metros de la pequeña, quien no dimensionó el riesgo de ser atropellada.

Joven sale de un gimnasio para frenar el tráfico

Un hombre que estaba dentro de un gimnasio cercano, se dio cuenta del riesgo que corría la niña y decidió salir a ayudarla.

El joven salió del establecimiento hacia la carretera y, antes de cargar a la niña, levantó los brazos para frenar el tráfico y alertar a los conductores, pidiéndoles que redujeran su velocidad de sus unidades.

Camión revolvedor frena a tiempo gracias a las señas

Uno de los momentos más tensos es cuando un chofer de camión tipo revolvedor de cemento avanzaba sobre el carril donde estaba la niña, aunque, gracias a las señales del joven, la unidad pesada logró frenar antes de llegar hacia ellos y detuvo por completo.

A todos se no salio el alma del cuerpo al ver el vídeo y después el coraje por tamaño descuido de su madre 🤬



Hombre salva a niña de ser atropellada en la carretera nacional en Santiago, la madre estaba aparentemente en un gimnasio del lugar y la niña en su inocencia cruza la… pic.twitter.com/DmVGLeO8yJ — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) June 13, 2026

Devuelven a la pequeña con sus familiares a salvo

Una vez que el tráfico se detuvo, el joven cargó en brazos a la menor y la llevó a la banqueta, mientras gritaba para encontrar a los responsables de la bebé.

Segundos después, una mujer salió de la carnicería local; el joven le entregó a la bebé sana y salva, explicándole lo que había pasado en dicha vialidad de alta velocidad.