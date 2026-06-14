La Regio Ruta Mundialista ya opera GRATIS: estas son sus paradas y horarios en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de abrir el telón este 14 de junio con el juego entre Suecia y Túnez por la Jornada 1 de Fase de Grupos. Ante el arribo de cientos de aficionados y con el objetivo de agilizar la movilidad durante los enfrentamientos en territorio regiomontano, el Gobierno de Nuevo León activó el servicio: Regio Ruta Mundialista, que te lleva gratis a los partidos en Monterrey.

La medida ya se encuentra en operación y busca facilitar los traslados durante los días de actividad mundialista; quienes se encuentren en el centro de la ciudad, áreas turísticas, hoteles o corredores comerciales podrán utilizar este sistema sin costo para acercarse a los principales puntos de interés vinculados con el Mundial.

¿Qué es y cómo funciona la Regio Ruta Mundialista?

La Regio Ruta fue diseñada para responder a una de las principales necesidades de los visitantes: desplazarse de forma rápida entre zonas de hospedaje, espacios turísticos y el estadio. Además de reducir complicaciones de movilidad, permite planear mejor los recorridos durante los días de mayor actividad en Monterrey.

¿Cuáles son las rutas gratuitas de la Regio Ruta Mundialista?

El programa contempla dos circuitos especiales.

El primero conecta algunos de los puntos más concurridos de la ciudad: Macroplaza, Parque Fundidora, Parque España y el Estadio Monterrey, para posteriormente regresar al punto de partida en el centro de la capital regiomontana.

El segundo circuito está enfocado en visitantes hospedados en la zona de Valle Oriente y recorre hoteles, centros comerciales y el Barrio Antiguo, una de las áreas más visitadas por turistas nacionales e internacionales.

Las paradas hacia el Estadio Monterrey se ubican en Padre Mier, Cintermex, Parque España y el propio inmueble deportivo ubicado sobre la avenida Eloy Cavazos.

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Ruta 1: Macroplaza – Estadio Monterrey

Parada 0: Padre Mier, entre Dr. Coss y Zuazua (Macroplaza)

Parada 1: Cintermex, sobre Avenida Fundidora

Parada 2: Parque España, sobre Avenida Morones Prieto

Parada 3: Estadio Monterrey, sobre Avenida Eloy Cavazos

Retorno: Estadio Monterrey → Parque España → Cintermex → Macroplaza

Ruta 2: Hoteles y Valle Oriente – Barrio Antiguo



City Express Pino Suárez (punto de reunión en Super 7)

Hotel Galería Plaza

Camino Real y Barceló Monterrey Valle

Hotel Intercontinental

Hotel Safi

Ibis y Novotel

Hyatt

Fiesta Inn Valle

Holiday Inn y Live Aqua

Fiesta Inn Express Centro

CHN Hotel Centro (punto de reunión en Super 7)

¿Qué horarios tendrá la Regio Ruta durante el Mundial?

La ruta que conecta hoteles, centros comerciales y Valle Oriente opera hasta el 30 de junio en un horario de 17:00 a 03:00 horas , permitiendo traslados durante gran parte del día y la noche.

Por su parte, el circuito hacia el Estadio Monterrey brinda servicio en fechas específicas relacionadas con la actividad futbolística y funciona de 10:00 a 17:00 horas. En las jornadas donde se celebran encuentros en el estadio, el sistema opera con horarios y frecuencias especiales para atender la llegada y salida de aficionados.

Entre los hoteles contemplados dentro del recorrido se encuentran opciones ubicadas en el centro y en Valle Oriente, facilitando el traslado de quienes llegan a la ciudad para disfrutar del Mundial sin necesidad de utilizar vehículo particular.

Con esta estrategia, Monterrey busca ofrecer una alternativa práctica para quienes desean concentrarse en la experiencia deportiva y turística; la Regio Ruta se convierte así en una herramienta útil para recorrer la ciudad y llegar a los eventos de forma gratuita durante una de las celebraciones deportivas más importantes del año.