Muere estudiante de odontología de la UPAEP tras sufrir un ataque armado en Morelos

El ataque armado en Morelos contra un estudiante de odontología de la Universidad Autónoma de Puebla (UPAEP) tuvo un terrible final: Oscar Javier Ortiz Figueroa falleció luego de haber estado hospitalizado.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el joven se estrelló contra un local, esto luego de haber sido baleado y herido de gravedad.

¡Morelos inseguro! 🚨Después de resultar herido en un ataque armado el pasado 7 de junio, este sábado se confirmó la muerte de Oscar Javier, estudiante de la licenciatura de Odontología. Familiares exigen justicia al gobierno de Margarita González Saravia y que el caso no quede… pic.twitter.com/GBVsuPJIAx — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) June 13, 2026

Estudiante de Odontología pierde la vida tras días hospitalizado

Oscar Javier Ortiz Figueroa, falleció este sábado 13 de junio debido a la gravedad de las lesiones que presentaba en el cuerpo. El joven estaba bajo observación médica desde el pasado domingo 7 de junio de 2026, fecha en la que un grupo de personas armadas lo interceptó en la colonia Jardines de la Herradura, en Puente de Ixtla, y disparó directamente contra su él.

Cámaras captaron el momento de la agresión contra Oscar

El ataque en contra del joven universitario quedó grabado en sistemas de seguridad de un local. En el material se puede ver cómo los agresores dispararon en repetidas ocasiones hacia la camioneta en la que se trasladaba el estudiante.

Después de recibir los balazos, la víctima perdió el conocimiento, provocando que el automóvil avanzara hasta impactarse de frente contra la fachada de un local comercial.

Comunidad de la UPAEP exige justicia por el asesinato

A través de un comunicado oficial difundido por la UPAEP se manifestó el profundo dolor y consternación por la pérdida del alumno. Las autoridades de la universidad poblana pidieron condenaron cualquier acto de violencia que atente contra la integridad y la vida de la juventud.

También exigieron la pronta resolución del caso para evitar que la muerte de su estudiante quede en la impunidad.

Familiares piden intervención del gobierno de Morelos

Los padres y familiares cercanos de Oscar Javier hicieron un llamado público a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para que coordine las investigaaciones.

Fiscalía de Morelos recolecta indicios en la escena

Especialistas de la Fiscalía y agentes de policía de investigación de Morelos ya habrían recolectado pruebas e indicios sacados de la zona donde fue atacado Oscar. ]

Hasta el momento, las dependencias de seguridad pública no han reportado la detención de personas ligadas al atentado.

La inseguridad en el estado de Morelos sigue en aumento, y ataques armados como el que sufrió Oscar Javier son presenciados todos los días.