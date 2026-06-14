Confirman el hallazgo sin vida de Yahir Alavez, estudiante desaparecido en Oaxaca

Después de varios días de búsqueda y angustia por localizarlo, la Fiscalía del Estado de Oaxaca confirmó el hallazgo sin vida del estudiante universitario, Yahir Alavez Medina, desaparecido hace 10 días.

Su búsqueda movilizó a varios en redes sociales, entre compañeros, amigos, familiares y personas que se unieron a la causa.

Encuentran cuerpo de estudiante desaparecido

La Fiscalía de Oaxaca informó que, tras la identificación del hallazgo de un cuerpo, se confirmó la muerte del estudiante Yahir Alavez, de 21 años de edad.

Las autoridades notificaron el hallazgo después de desplegar operativos de rastreo en algunos cuadrantes de la localidad, terminando con las jornadas de búsqueda que se activaron luego de su desaparción.

Dónde vieron por última vez a Yahir

El rastro del joven estudiante se perdió desde las primeras horas del pasado jueves 4 de junio. Según la investigación y las denuncias presentadas por sus familiares ante la Fiscalía, Yahir fue visto por última vez en calles del municipio de Santa María Mixtequilla, en la región de Tehuantepec, lugar de donde era originario y donde se le perdió el contacto telefónico.

Campaña de búsqueda se viralizó en redes sociales

Después de su desaparición, personas cercanas a la familia y algunos amigos de la escuela hicieron un movimiento para agilizar su localización.

La ficha de búsqueda con la foto de Yahir se compartió en redes sociales y varias personas, conocidas y no conocidas, comenzaron a difundirla para dar con el paradero del joven universitario.

🕊️💔 Triste desenlace: localizan sin vida a Yahir tras intensa búsqueda



La búsqueda de Yahir Alavez Medina de 22 años concluyó este día con un desenlace que ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y habitantes de la comunidad. Autoridades y familiares… pic.twitter.com/c762F4y6lQ — GPSnoticias Oaxaca (@GPS_noticias) June 13, 2026

Por qué asesinaron al joven Yahir

Hasta el momento, la Fiscalía de Oaxaca no ha comunicado los detalles específicos de las condiciones en las que encontró el cuerpo o las causas que provocaron la muerte.

Las autoridades tampoco dieron más información sobre qué pudo haber provocado el ataque contra Yahir ni si existen órdenes de aprehensión o alguna identificación de presuntos responsables del hecho.

Comunidad estudiantil exige justicia por el caso

La desaparición provocó indignación en la comunidad estudiantil, pues los jóvenes arriesgan su vida todos los días al salir a estudiar debido a la falta de seguridad.