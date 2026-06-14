Licencia de conducir sin cita y con horario nocturno en Morelia: conoce fechas y ubicación en el ‘Jalo Futbolero’

La licencia de conducir en Morelia llega a tu alcance rápido, sin filas y sin citas durante el 'Jalo Futbolero', evento que permite el acceso igualitario al entretenimiento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y que, al mismo tiempo, te facilita la orientación y trámites vinculados al Gobierno de Michoacán.

Tras abrirse el telón en la victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el juego de la jornada 1 de la fase de grupos del certamen mundialista, cientos de asistentes que se dieron cita al 'Jalo Futbolero' de Morelia pudieron observar el módulo de expedición de la licencia, por lo que, para responder a varias dudas sobre este estante, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (SATMICH), informó cómo será su funcionamiento.

Para quienes buscan obtener, renovar o reponer una licencia de conducir en Morelia, la instalación temporal representa una alternativa práctica durante los días en que se desarrolla el evento mundialista.

La medida permite acercar este trámite a miles de personas que acuden diariamente al recinto y que, además de disfrutar de los partidos, pueden aprovechar para resolver pendientes relacionados con su documentación vehicular.

¿Dónde está el módulo de licencia de conducir en Morelia y cuáles son sus horarios?

El módulo especial de licencia de conducir en Morelia fue instalado en el estacionamiento del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), específicamente a un costado de la zona de juegos mecánicos habilitada para el 'Jalo Futbolero'.

La atención al público se brinda diariamente de 13:00 a 21:00 horas y permanecerá disponible hasta el próximo 28 de junio , por lo que los asistentes todavía cuentan con varios días para realizar sus trámites sin necesidad de agendar una cita previa.

En este espacio es posible efectuar expediciones por primera vez, renovaciones de licencias vencidas y reposiciones derivadas de robo, extravío o deterioro del documento.

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¿Qué requisitos y costos tiene la licencia de conducir en Morelia durante 2026?

Las personas interesadas deberán presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio actualizado, solicitud debidamente llenada, correo electrónico, número telefónico y los exámenes médico y de manejo correspondientes.

En caso de renovación será necesario mostrar la licencia vencida; mientras que para reposiciones por robo o extravío se solicitará la denuncia correspondiente y documentación adicional que acredite el trámite.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir particular en Morelia durante 2026?

Quienes planeen tramitar su licencia de conducir en Morelia durante el 'Jalo Futbolero' también deben considerar los costos vigentes para 2026; las tarifas varían según el tipo de licencia y los años de vigencia que elija cada conductor, desde opciones temporales hasta el documento permanente.



Licencia de automovilista por 2 años: $1,216 pesos.

Licencia de automovilista por 4 años: $1,780 pesos.

Licencia de automovilista por 5 años: $2,059 pesos.

Licencia de automovilista permanente: $2,887 pesos.

Los permisos para conductores de entre 16 y 18 años tienen costos de 604 pesos para automovilista y 469 pesos para motociclista; las autoridades también recordaron que renovar después de los plazos establecidos puede generar sanciones económicas, por lo que recomiendan verificar la vigencia del documento antes de acudir al módulo instalado en Morelia.