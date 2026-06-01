¿Planeas visitarla? Chichén Itzá anuncia fecha y hora de reapertura tras semanas cerrada

La reapertura de Chichén Itzá es oficial. La reanudación de las actividades en de la zona arqueológica fue confirmada tras una serie de mesas de diálogo entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Gobierno de Yucatán, el Ayuntamiento de Tinum y representantes de comerciantes y comunidades mayas luego de varias semanas marcadas por tensiones, protestas y restricciones de acceso en uno de los destinos más visitados de México.

¿Cuándo reabre Chichén Itzá y en qué horario?

La reapertura de Chichén Itzá está programada para el lunes 1 de junio de 2026 , luego de los acuerdos alcanzados entre autoridades, artesanos y representantes de las comunidades vinculadas con la zona arqueológica.

De acuerdo con la información oficial, el sitio volverá a recibir visitantes en su horario habitual de 8 a 17 horas , por lo que turistas nacionales y extranjeros podrán ingresar nuevamente para recorrer uno de los destinos más emblemáticos del país; las autoridades también informaron que el acceso se realizará exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes (Catvi).

¿Por qué estuvo cerrada Chichén Itzá?

El cierre estuvo relacionado con un conflicto que desde hace tiempo mantenía diferencias entre artesanos, representantes mayas y autoridades estatales. Durante mayo, integrantes de diversas comunidades manifestaron su inconformidad por decisiones relacionadas con la operación comercial dentro de la zona arqueológica.

Los inconformes señalaron que existían acuerdos pendientes sobre la permanencia de artesanos en espacios donde han trabajado durante años y acusaron falta de diálogo durante el proceso.

La tensión aumentó cuando se reportó la colocación de estructuras de control en accesos cercanos al sitio, situación que provocó protestas y movilizaciones por parte de comerciantes y habitantes de la región.

Incluso, durante uno de los momentos más tensos del conflicto, integrantes del Gran Consejo Maya permitieron el ingreso de visitantes como una forma de protesta para visibilizar sus demandas relacionadas con la actividad económica de las comunidades vinculadas al sitio arqueológico.

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#INAHInforma | El INAH informa que la Zona Arqueológica de Chichén Itzá reabrirá al público el 1 de junio de 2026 en su horario habitual, como parte de las acciones de ordenamiento que fortalecen la actividad turística y benefician a las comunidades vinculadas con el sitio. pic.twitter.com/Gdk3dp82PW — INAH (@INAHmx) May 31, 2026

¿Qué cambia con la reapertura?

De acuerdo con las autoridades, la reapertura forma parte de una estrategia de ordenamiento que busca mejorar la experiencia de los visitantes y al mismo tiempo generar condiciones más claras para las actividades comerciales que dependen del flujo turístico.

El acuerdo alcanzado permitirá reactivar una de las principales fuentes económicas de la región. Chichén Itzá recibe cada año a cientos de miles de visitantes provenientes de distintas partes del mundo, por lo que cualquier suspensión de actividades impacta directamente a comerciantes, prestadores de servicios, transportistas y familias que dependen del turismo.

Con la reapertura ya confirmada, los visitantes podrán volver a recorrer una de las zonas arqueológicas más emblemáticas de México, mientras autoridades y comunidades mantienen el reto de preservar el patrimonio histórico sin dejar de atender las necesidades económicas de quienes viven alrededor de este importante destino de Yucatán.