(VIDEO) Avión se estrella cerca del aeropuerto de Louisville, EU

¡Terror en Estados Unidos! Un avión de carga se estrelló este martes 4 de noviembre en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville, Kentucky, lo que desató un fuerte incendio y una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

Autoridades confirman heridos tras accidente aéreo en Louisville

Las autoridades confirmaron que hay personas heridas como consecuencia del siniestro, aunque no se ha detallado aún cuántos tripulantes se encontraban a bordo del avión ni la gravedad de las lesiones.

UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025

Tras el incidente, los servicios médicos de emergencia y bomberos trabajan en el área para atender a las víctimas y controlar el fuego originado tras el impacto; además señalron que el avión se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu.

"El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. hora local el martes 4 de noviembre, después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville en Kentucky. El McDonnell Douglas MD-11 se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu. La FAA y la NTSB investigarán. La NTSB liderará la investigación y proporcionará todas las actualizaciones", escribieron en sus redes sociales.

LMPD and multiple other agencies are responding to reports of a plan crash near Fern Valley and Grade Lane. Grade lane will be closed indefinitely between Stooges and Crittenden. Injuries reported. pic.twitter.com/QB7YaWscat — LMPD (@LMPD) November 4, 2025

VIDEO: Momento exacto en que avión se impacta cerca del aeropuerto de Kentucky

Imágenes compartidas en redes sociales muestran una enorme columna de humo negro elevándose sobre la zona, mientras decenas de vehículos permanecen detenidos cerca del sitio del accidente.

Aerial footage shows the crash of UPS cargo plane in Louisville, Kentucky.



UPS is navigating a tough 2025, declining revenues, aggressive cost-cutting, and macroeconomic pressures like tariffs and e-commerce shifts now their cargo plane is up in flames😬

pic.twitter.com/Ok9y5CNZbp — h2.blk (@H2Blacko) November 4, 2025

“La situación es grave”: Gobernador de Kentucky viaja a Louisville tras accidente aéreo

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, confirmó que se dirige hacia Louisville tras el accidente aéreo registrado la mañana de este martes. “La situación es grave. Por favor, oren por las familias afectadas”, expresó a través de sus redes sociales, dejando ver la magnitud del siniestro que conmocionó al estado.

The situation is serious. Please pray for the families affected. I’m headed to Louisville now. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 4, 2025

Por su parte, el senador Rand Paul informó que tanto él como su equipo monitorean de cerca el accidente ocurrido cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali.

“Seguimos orando por la seguridad de la tripulación aérea, de todos en el área y de los socorristas en la escena”, señaló el legislador, destacando el despliegue de emergencia que se mantiene en la zona.