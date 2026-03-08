Tres personas sobreviven a caída de 10 metros en auto en Cuajimalpa; así fue el dramático rescate

Un aparatoso accidente automovilístico en la Ciudad de México provocó una intensa movilización de servicios de emergencia luego de que un auto cayera aproximadamente 10 metros de altura dentro de un conjunto de mini bodegas en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa.

El incidente dejó tres personas lesionadas, quienes fueron rescatadas por cuerpos de emergencia y trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada. Autoridades capitalinas ya investigan cómo ocurrió el accidente.

#AlMomento, informo que rescatamos a 3 personas que cayeron de aproximadamente 10 m en un vehículo, provocando afectaciones en un conjunto de mini bodegas en la colonia Lomas de Vista Hermosa, Alcaldía Cuajimalpa. Las personas ayer viajaban en el auto resultaron lesionadas, y… pic.twitter.com/hM7UYA4VSd — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 8, 2026

¿Qué ocurrió en el accidente de Cuajimalpa?

De acuerdo con reportes de los servicios de emergencia de la Ciudad de México, el accidente ocurrió cuando un vehículo en el que viajaban tres personas cayó desde aproximadamente 10 metros de altura, impactando dentro de un área donde se ubica un conjunto de mini bodegas.

La fuerza del impacto provocó daños materiales en las instalaciones, además de generar alarma entre vecinos y trabajadores de la zona. Después demrecibir el reporte, equipos de rescate y paramédicos acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes del automóvil, quienes quedaron lesionados tras la caída.

¿Cómo fue el rescate de las personas lesionadas del auto accidentado en Cuajimalpa?

Elementos de servicios de emergencia y rescate realizaron maniobras para extraer a las tres personas del vehículo, el cual quedó en una zona de difícil acceso tras el impacto. Los lesionados recibieron atención médica en el lugar por parte de paramédicos, quienes posteriormente determinaron su traslado inmediato a un hospital debido a las lesiones provocadas por la caída.

Las tres víctimas fueron llevadas al Hospital ABC, uno de los centros médicos privados más importantes del poniente de la capital del país, en donde actualmente reciben atención especializada. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones, pero se confirmó que los tres ocupantes se encontraban con vida al momento del rescate.