Encarcelan a tres policías de CDMX por detenido que murió en la patrulla

Tres policías de la Ciudad de México (CDMX) se encuentran en investigación por la muerte de un hombre a quien arrestaron, pero quien perdió la vida arriba de la patrulla cuando lo presentaron ante un Juez Cívico.

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieron cuando realizaban recorridos de seguridad en la alcaldía Iztapalapa 27 de abril de 2026.

¿Por qué detuvieron a hombre que murió en patrulla de CDMX?

Los hechos ocurrieron en la Vialidad de los 1 y la Cabecera S-T, en la colonia Central de Abasto, cuando los policías observaron un tractocamión amarillo con azul obstruyendo la vialidad.

De acuerdo con la SSC de CDMX, para evitar un incidente en la zona, un oficial se acercó a la ventanilla del conductor para indicarle que debía mover el camión.

El reporte de la dependencia señala que el sujeto puso en marcha el tractocamión, lo que provocó que el oficial se cayera al piso.

Persiguen a hombre en Iztapalapa para detenerlo y muere

Luego de que el policía cayó de la unidad, el conductor bajó del tractocamión y comenzó a correr, por lo que otros policías lo persiguieron hasta alcanzarlo.

Después de esposarlo, lo subieron a la patrulla MX-135D-4 del Sector Abasto-Reforma para ponerlo a disposición del Juez Cívico.

Paramédicos confirman muerte de sujeto esposado

Cuando arribaron a las instalaciones del juzgado, al bajar de la patrulla, el hombre se desvaneció, por lo que los policías pidieron una ambulancia.

No obstante, paramédicos que revisaron el estado de salud del detenido lo diagnosticaron sin signos vitales, etiología a determinar, sin signos de golpes o violencia.

Trasladan al Reclusorio Oriente a policías de CDMX

El caso fue informado al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para los peritajes correspondientes; en tanto, los policías involucrados también fueron presentados a rendir su declaración.

Personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de lo ocurrido para integrar la carpeta de investigación administrativa interna, pero por ahora, los tres policías fueron trasladados al Reclusorio Oriente, donde esperan audiencia con un juez.

Lo anterior después de que la Fiscalía de CDMX encontró elementos para judicializar la carpeta de investigación.

