VIDEO | Fuerte incendio en fábrica de telas alerta a vecinos de Azcapotzalco

Un fuerte incendio en una fábrica de telas se registró esta tarde en calles de la alcaldía Azcapotzalco, hechos que han provocado momentos de susto para los vecinos de la colonia San Francisco Tetecala.

Bomberos de la Ciudad de México arribaron al lugar a sofocar las llamas, sitio donde hasta el momento no se reportan personas lesionadas o decesos.

Video del fuerte incendio en fábrica de telas en Azcapotzalco

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los Bomberos de la CMDX, informó que el incendio se registró en una fábrica de telas de 3 mil metros cuadrados.

A través de su cuenta de X publicó un video el momento en que los bomberos se encuentran trabajando para combatir las llamas y evitar que el fuego pueda expandirse a otros puntos como casas aledañas.

#AlMomento, atendemos un incendio de una fábrica de telas de 3,000 metros cuadrados en la Colonia San Francisco Tetecala, Alcaldía Azcapotzalco. Me dirijo a coordinar la tareas de extinción.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/8UGHt2L7PJ — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 29, 2026

Horas antes de estos hechos, en la misma red social, el Jefe Vulcano, como es conocido el funcionario, informó que por la mañana se registró otro incendio en la misma alcaldía.

Los bomberos atendieron el reporte de un incendio en un predio de aproximadamente 200 metros cuadrados ubicado en la colonia Coltongo, alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con el reporte del director de los bomberos, en el lugar se quemaba basura, y se logró extinguir el fuego procediendo a realizar labores de remoción y enfriamiento.

Atendimos un reporte de incendio en un predio de aproximadamente 200 metros cuadrados ubicado en la Colonia Coltongo, Alcaldía Azcapotzalco. #AlMomento, informo que en el lugar se quemaba basura, hemos extinguido la flama y realizamos labores de remoción y enfriamiento.… pic.twitter.com/7GZk7QQGUy — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 29, 2026

Graban gran columna de humo tras incendio en Azcapotzalco

A tráves de redes sociales comenzaron a circular videos del momento en que se registró la gran columna de humi derivada del fuerte incendio que comenzó a consumir el predio.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó a través de sus redes sociales que equipos de emergencias laboran para sofocar el incendio registrado en una fábrica ubicada en Tochtli, aunque menciona que sta se ubica en la colonia Santa Lucía.

La dependencia informó que el incendio se encuentra controlado y se realizan labores de remoción y enfriamiento.

Advirtió que dichas labores pueden generar grandes cantidades de humo, por lo que recomendó a la población cerrar puertas y ventanas, cubrir rendijas con paños húmedos, y evitar actividad al aire libre cerca de la zona.

Fuerte incendio en la colonia Santa Cruz Acayucan, en la alcaldía Azcapotzalco.

Se trata de un domicilio habilitado como bodega.

Servicios de emergencia ya laboran en el lugar. pic.twitter.com/cCeeobOupz — opciÓN.mx (@opcion_mx) April 29, 2026

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