Retiran muro fronterizo de contenedores de Arizona
Esto sucede luego de que el Departamento de Justicia de EU demandó a Arizona ya que el muro de contenedores fue construido de manera ilegal en terreno federal.
Imágenes tomadas el martes 3 de enero mostraron maquinaria de construcción retirando una línea de contenedores de envío colocados a manera de muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en Yuma, Arizona, en medio de una demanda federal.
El 21 de diciembre de 2022, las autoridades estatales y federales de Arizona llegaron a un acuerdo para retirar los contenedores y los equipos, materiales y vehículos utilizados para instalar el muro a principios de enero.
El acuerdo se produjo después de que el gobierno de Estados Unidos presentara una demanda alegando que el muro improvisado diseñado para disuadir a los migrantes se erigió ilegalmente en tierras federales.
Las dos partes lograron resolver el problema dos semanas antes de que Katie Hobbs, una demócrata que se opone a la construcción, asumiera el cargo de gobernadora de Arizona el lunes 2 de enero.
Who Ordered the Dismantling of the Border Wall in Arizona!?? 🤔pic.twitter.com/LzBKhNHCvc— Cassius Bridges (@BridgesCassius) January 3, 2023
Muro improvisado entre Arizona y México
El exgobernador republicano, Doug Ducey, firmó una orden ejecutiva en agosto de 2022 instruyendo a una agencia estatal a cerrar las brechas a lo largo de la frontera de 600 kilómetros de Arizona con México apilando dos veces los contenedores de envío a manera de muro.
Antes de firmar la orden, Ducey argumentó que las comunidades fronterizas estaban siendo utilizadas como puerta de entrada a Estados Unidos, abrumando a las fuerzas del orden público, los hospitales, las organizaciones sin fines de lucro y los residentes.
En su demanda, el Departamento de Justicia argumentó que el muro fue construido ilegalmente en terrenos federales.
Ducey había dicho anteriormente que tenía derecho a defender el estado de Arizona y proteger a sus ciudadanos. Su oficina había descrito el aumento en el número de cruces de migrantes como "siniestro", que amenazaba con abrumar a las comunidades fronterizas.
Los activistas ambientales se opusieron al muro improvisado, de 6,7 metros de alto y rematado con alambre de púas, por ser dañino para la vida silvestre local.
El trabajo de colocar hasta 3,000 contenedores a un costo de alrededor de $95 millones de dólares se completó en aproximadamente un tercio.
THE NEW WALL IN ARIZONA- Work crews have erected hundreds of double-stacked shipping containers topped by razor wire along Arizona’s remote eastern boundary with Mexico in a bold show of border enforcement by Republican Gov. Doug Ducey even as he prepares to leave office Jan 5. pic.twitter.com/xkBWbT3wU2— Armando Guzman (@Armandoreporta) December 11, 2022