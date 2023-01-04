Retiran muro fronterizo de contenedores de Arizona

Imágenes tomadas el martes 3 de enero mostraron maquinaria de construcción retirando una línea de contenedores de envío colocados a manera de muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en Yuma, Arizona, en medio de una demanda federal.

El 21 de diciembre de 2022, las autoridades estatales y federales de Arizona llegaron a un acuerdo para retirar los contenedores y los equipos, materiales y vehículos utilizados para instalar el muro a principios de enero.

El acuerdo se produjo después de que el gobierno de Estados Unidos presentara una demanda alegando que el muro improvisado diseñado para disuadir a los migrantes se erigió ilegalmente en tierras federales.

Las dos partes lograron resolver el problema dos semanas antes de que Katie Hobbs, una demócrata que se opone a la construcción, asumiera el cargo de gobernadora de Arizona el lunes 2 de enero.

Who Ordered the Dismantling of the Border Wall in Arizona!?? 🤔pic.twitter.com/LzBKhNHCvc — Cassius Bridges (@BridgesCassius) January 3, 2023

Muro improvisado entre Arizona y México

El exgobernador republicano, Doug Ducey, firmó una orden ejecutiva en agosto de 2022 instruyendo a una agencia estatal a cerrar las brechas a lo largo de la frontera de 600 kilómetros de Arizona con México apilando dos veces los contenedores de envío a manera de muro.

Antes de firmar la orden, Ducey argumentó que las comunidades fronterizas estaban siendo utilizadas como puerta de entrada a Estados Unidos, abrumando a las fuerzas del orden público, los hospitales, las organizaciones sin fines de lucro y los residentes.

En su demanda, el Departamento de Justicia argumentó que el muro fue construido ilegalmente en terrenos federales.

Ducey había dicho anteriormente que tenía derecho a defender el estado de Arizona y proteger a sus ciudadanos. Su oficina había descrito el aumento en el número de cruces de migrantes como "siniestro", que amenazaba con abrumar a las comunidades fronterizas.

Los activistas ambientales se opusieron al muro improvisado, de 6,7 metros de alto y rematado con alambre de púas, por ser dañino para la vida silvestre local.

El trabajo de colocar hasta 3,000 contenedores a un costo de alrededor de $95 millones de dólares se completó en aproximadamente un tercio.