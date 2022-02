Accidente en carretera de Tabasco deja 10 lesionados

Un aparatoso accidente automovilístico ocurrió está noche sobre la carretera federal Cárdenas-Comalcalco, en Tabasco, a la altura de la ranchería Miguel Hidalgo, primera sección, el cual dejó como saldo 10 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron cuando una vehículo tipo Urvan de pasajeros y una camioneta chocaron.

Según testigos, el conductor de la unidad particular iba a exceso de velocidad y no se percató de la presencia de la camioneta de transporte público, por lo cual no pudo evitar el impacto.

Tras la colisión se solicitó la presencia de la Cruz Roja, así como de otros grupos de rescate, Protección Civil, policías y la Guardia Nacional quienes auxiliaron a las víctimas.

Los 10 heridos fueron trasladados al hospital regional de Comalcalco y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cárdenas, algunos con lesiones graves.

Debido al accidente la carretera fue cerrada a la circulación mientras se atendía la emergencia.

Cifras de accidentes 2021

El Sistema Estatal de Urgencias (SEUT) de Tabasco reportó que en el año 2021 se atendieron más de 6 mil emergencias, 102 por ciento más que en el 2020, registrando un alarmante incremento en los accidentes viales, lesionados por agresiones y hasta por ataque de animales. En promedio hubo una atención de hasta 16 servicios diarios.

Además durante el 2021, el Sistema Estatal de Urgencias atendió 944 percances viales, entre personas atropelladas y colisiones, que al ser comparado con los 405 del 2020, el incremento fue un alarmante 133 por ciento; mientras que el 2019 la cifra de siniestro fue de 453.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, revela que el número de personas que fallecieron en algún suceso de transito fue de 397.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), reveló que durante el año pasado se iniciaron 310 carpetas de investigación que fueron clasificados por el delito de homicidios culposos y señalados como accidentes de tránsito, mientras que en 2020 fueron 216.