Intentó ganar el paso en Tlalpan y terminó en tragedia: Accidente deja persona atropellada

Una persona atropellada, al parecer de la tercera edad, perdió la vida la tarde de este lunes 23 de febrero tras un accidente vial en calles de la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. El hecho ocurrió en el cruce de Mariano Abasolo y Camino a Santa Úrsula, en la colonia Santa Úrsula Xitla .

De acuerdo con reportes preliminares, el hombre, de entre 55 y 60 años, intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestido por una camioneta. El impacto lo proyectó contra la carpeta asfáltica, donde quedó inconsciente.

¿Dónde ocurrió el accidente en Tlalpan?

El accidente se registró sobre la calle Mariano Abasolo, a la altura de Camino a Santa Úrsula, cerca de la iglesia de la comunidad en Tlalpan; una zona con tránsito constante de vehículos particulares y transporte público.

Testigos señalaron que la persona atropellada habría intentado atravesar la vía entre automóviles en circulación. Algunos vecinos indicaron que aparentemente se encontraba en estado inconveniente durante el fatal percance; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las condiciones exactas en que ocurrieron los hechos.

¿Qué pasó con la persona atropellada en Tlalpan?

Tras el impacto, habitantes de la colonia solicitaron apoyo a los servicios de emergencia al observar al hombre tendido y con visible sangrado. Paramédicos arribaron al punto en Tlalpan, realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la persona atropellada ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue cubierto mientras personal pericial iniciaba el procesamiento de la escena; la causa del fallecimiento se determinará mediante los estudios forenses correspondientes derivados del accidente.

¿Qué ocurrió con el conductor tras el accidente?

El conductor de la camioneta permaneció en el lugar y fue trasladado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades por este accidente en Tlalpan.

La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras se realizaban diligencias ministeriales; las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió el atropellamiento y definir la situación jurídica del implicado en este caso de persona atropellada en Tlalpan.