Fuerte choque de Tren Interoceánico contra tráiler en Chiapas

Un fuerte choque entre el Tren Interoceánico y un tráiler en Chiapas este 20 de diciembre de 2025, el cual transportaba 148 personas.

Los hechos ocurrieron a las 09:55 horas en un cruce ferroviario ubicado a la altura de la comunidad de Cardona, en el municipio de Pichucalco.

Tráiler se atravesó al paso del Tren Interoceánico

El reporte de las autoridades indica que el tráiler se atravesó al paso del tren de pasajeros que cubría la ruta Coatzacoalcos–Pakal Ná, lo que provocó una colisión.

En un comunicado se informó que ninguno de los 148 pasajeros que viajaban en el tren ni la tripulación resultaron lesionados.

Activan protocolo para transportar a afectados tras choque

Tras el choque, la máquina delantera del tren resultó dañada, en tanto, se activó el protocolo del envío de otro tren, así como de autobuses, para trasladar a los pasajeros a sus destinos.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la operación responsable de nuestros ferrocarriles, como proyecto estratégico para el desarrollo de las comunidades del sureste y el resto del país”, indicaron.

