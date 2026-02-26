VIDEO: Arde camión en la autopista México-Cuernavaca; tráfico colapsa tras accidente

Momentos de tensión se vivieron este jueves luego de registrase un fuerte accidente sobre la Autopista México-Cuernavaca, en dirección hacia la Ciudad de México, que encendió las alertas entre automovilistas y cuerpos de emergencia.

Un camión de carga se incendió a unos metros del entronque hacia el poblado de Chamilpa, antes de la salida a La Paloma de la Paz, generando una intensa columna de humo visible desde varios puntos de la zona.

VIDEO: Camión se incendia en México-Cuernavaca

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo pesado comenzó a arder en plena circulación, lo que obligó a otros conductores a detener su marcha y orillarse para evitar riesgos mayores. En cuestión de minutos, el tráfico se volvió lento y posteriormente colapsó en ese tramo carretero, formando largas filas de automóviles en dirección a la capital del país.

Autoridades de emergencia arribaron rápidamente al lugar para controlar las llamas y resguardar el área. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas; únicamente daños materiales derivados del incendio. Sin embargo, el siniestro provocó complicaciones viales que podrían extenderse durante varias horas mientras se realizan las labores de enfriamiento y retiro de la unidad siniestrada.

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa el camión envuelto en humo, mientras elementos de seguridad mantienen acordonada la zona para evitar otro percance. Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, considerar rutas alternas.

🔴 Un camión se incendió en la autopista México-Cuernavaca, sobre la salida a Paloma de La Paz



Un camión de carga se prendió en fuego esta tarde de jueves en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del entronque al poblado de #Chamilpa.



No se reportan lesionados; solo daños… pic.twitter.com/zgERuTB0tn — Josue Aguilar (@josuealeexis) February 26, 2026

¿Dónde reportar un accidente en carretera en México?

Ante este tipo de situaciones, es fundamental saber a qué instancia acudir. En México, los automovilistas cuentan con diversas instituciones que brindan apoyo en carretera, como la Guardia Nacional, Cruz Roja Mexicana, Ángeles Verdes y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

El número principal para reportar un accidente o cualquier emergencia en carretera es el 911, disponible a nivel nacional. Además, existen líneas directas que pueden marcar la diferencia en momentos críticos:



074 – Capufe

088 – Guardia Nacional

078 – Ángeles Verdes

065 – Cruz Roja

911 – Emergencias en todo el país

Autoridades recuerdan que es importante tener activado el servicio de marcación corta con la compañía telefónica para que las llamadas se enlacen correctamente.

El incendio del camión en la Autopista México-Cuernavaca es un recordatorio de que, ante cualquier emergencia, la reacción oportuna y el conocimiento de los números de apoyo pueden salvar vidas. Si circulas por la zona, mantente informado y conduce con responsabilidad.

