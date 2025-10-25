¡Accidente en Periférico Norte! Tráiler se vuelca y el chofer huye del lugar | Mientras Dormía

La mañana de este sábado, un tráiler volcó sobre su costado derecho en Periférico Norte, a la altura de la calle Esfuerzo Nacional, dentro del perímetro del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el operador de la pesada unidad circulaba a exceso de velocidad, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo y terminara recostado sobre el pavimento.

El percance generó una importante movilización de equipos de emergencia, incluyendo elementos de Protección Civil, policías estatales y personal de grúas de alto tonelaje que acudieron para realizar las maniobras de rescate y retiro del tráiler.

🚛 Tráiler volcado en Periférico Norte, #Naucalpan, #Edomex.

El conductor se dio a la fuga tras el accidente; autoridades trabajan en la zona.



Con información de ⁦@Fher_Torito⁩ pic.twitter.com/2K2p4z47xi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2025

El conductor se dio a la fuga tras el accidente de tráiler en Naucalpan

Testigos relataron que, tras la volcadura, el chofer del tráiler descendió de la cabina y huyó del sitio, dejando la unidad abandonada. Autoridades estatales confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque la circulación vehicular se vio severamente afectada durante varias horas.

Agentes de tránsito y policías estatales implementaron cortes a la circulación con dirección a la avenida Primero de Mayo, mientras las grúas trabajaban para colocar la cabina y el contenedor en su posición normal. Después de varias horas de labores, el vehículo fue retirado y la vialidad reabierta de forma gradual.

Explosión en restaurante sorprende a comensales en la Tabacalera; así evacuaron a decenas de personas

Minutos después, en un hecho distinto, el estruendo de dos explosiones alarmó a trabajadores y clientes de un restaurante ubicado frente al Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente fue provocado por un flamazo en un calentador portátil, lo que generó un incendio que se extendió hacia el toldo, el sistema de chimenea y el aire acondicionado del establecimiento.

“Solamente sentimos el flamazo, fue complicado empezar a evacuar a la gente pues el pánico es lo primero que invade”, relató un trabajador del lugar.

Sin lesionados graves, pero con 15 personas atendidas

La alcaldesa de Cuauhtémoc informó que el incidente se originó por “una calefacción de 10 kilos”, y que aproximadamente 500 personas fueron evacuadas.

Aunque no se reportaron heridos de gravedad, paramédicos atendieron a 15 personas por crisis nerviosa. Bomberos capitalinos lograron sofocar el fuego tras más de 40 minutos de labores.

Finalmente, personal de Protección Civil realizó la revisión del inmueble para descartar riesgos estructurales, mientras la zona fue acordonada y resguardada por elementos de la policía capitalina.

