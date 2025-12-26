Se quedan en prisión, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa contra el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa

Se trata de Mario Lindoro Elenes, alias “El Niño” y Mario Alfredo Lindoro Navidad alias “El 7” suegro y cuñado de manera respectiva.

Enfrentaron audiencia inicial ante un juez de control. Solicitaron duplicidad del término para que se resuelva si los vinculan a proceso o no.Mientas permanecerán en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

Fueron capturados el pasado lunes en Zapopan, Jalisco, por fuerzas federales de seguridad.

Información en desarrollo...