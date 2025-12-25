FGR confirma asesinato de “El Panu” en balacera de Zona Rosa; lo identifican por huellas

La Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el asesinato de “El Panu” tras la balacera registrada en la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las autoridades, su identidad fue corroborada mediante huellas dactilares, lo que permitió confirmar oficialmente su fallecimiento mientras continúan las indagatorias sobre el ataque.

Confirman asesinato de Óscar "N", alias "El Panu"

La FGR de la Ciudad de México (CDMX), confirmó la identidad de la víctima del homicidio ocurrido la noche del 21 de diciembre en un restaurante de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la institución, peritajes de huellas dactilares permitieron corroborar que se trataba de Oscar “N”, señalado como presunto integrante del grupo criminal “Los Chapitos”. Por estos hechos, la autoridad abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado.

"El Panu" era considerado el operador de más alto rango dentro de la facción de “Los Chapitos”. Su muerte, marca la cercanía con uno de los hombres más cercanos a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Balacera en restaurante de Zona Rosa

Según las indagatorias preliminares, la Oscar "N", se encontraba acompañada de familiares cuando un hombre, vestido de oscuro, con gorra y cubrebocas, se aproximó y le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego. El ataque provocó su muerte y dejó a otra persona lesionada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio y acordonaron el área, además de dar aviso al Ministerio Público.

Posteriormente, se integraron peritos en criminalística e identificación forense, así como agentes de la Policía de Investigación, para recabar indicios y asegurar el inmueble donde se registró el ataque.

¡Buscado por Estados Unidos! Confirman muerte de “El Panu”, brazo derecho de “Los Chapitos”

Estados Unidos ofrecía cuatro millones de dólares

Autoridades de Estados Unidos , a través del Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA), mantenían una orden de búsqueda en contra de Oscar “N”.

Sobre él pesaba una recompensa de hasta cuatro millones de dólares, derivada de acusaciones por delitos vinculados con el tráfico internacional de drogas y por su presunto rol operativo dentro del Cártel de Sinaloa, organización considerada de impacto transnacional.